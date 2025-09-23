Así salvo un gato a toda su familia de un incendio en la casa

Sorprendidos por la escena, la pareja regresó de inmediato a su hogar, a tan solo un minuto de distancia, y logró controlar el incendio antes de que se convirtiera en una tragedia. Foto: (Tiktok/ Sabeen Shaikh)

Un insólito acto de astucia convirtió a un gato llamado Marble en el héroe inesperado de su familia, luego de alertarlos sobre un incendio que comenzaba a propagarse en su hogar.

Según relatan sus dueños, Sabeen y su esposo, esa noche habían encendido la chimenea por primera vez en tres años para disfrutar de una reunión con amigos. Antes de salir a comer el postre, Sabeen activó la cámara de seguridad doméstica, como suele hacer para cuidar a sus dos gatos mientras no están en casa.

Minutos después, recibieron una alerta en su teléfono: la cámara mostraba a Marble en primer plano, con un fuego intenso al fondo. Sorprendidos por la escena, la pareja regresó de inmediato a su hogar, a tan solo un minuto de distancia, y logró controlar el incendio antes de que se convirtiera en una tragedia. “Sabía dónde estaba la cámara y se colocó justo frente a ella para alertarnos”, relató Sabeen. El fuego resultó ser menor de lo que aparentaba, por lo que lo apagaron completamente con bicarbonato de sodio.

La historia, registrada en un video casero, rápidamente se volvió viral en TikTok, acumulando casi 13 millones de vistas. Miles de usuarios destacaron la astucia y el instinto protector de Marble, quien se ganó el cariño y reconocimiento del público. Sabeen relató que la viralización fue inesperada y creció de manera exponencial en pocos días, pasando de decenas de miles a millones de visualizaciones.

La familia también posee otro gato, Cheeto, de pelaje naranja, cuya personalidad contrasta con la de Marble: mientras el primero tiende a evitar problemas, Marble enfrenta los desafíos sin dudar, lo que explica su reacción heroica durante el incidente.

El video, además de capturar la atención de los internautas, generó un debate sobre la seguridad en el hogar. Sabeen aclaró que, pese a que la cámara mostraba la chimenea cerca de la alfombra y el sofá, tomaron todas las precauciones necesarias, incluyendo una sección de baldosas y distancia segura del mobiliario.

Así, un pequeño felino se convirtió en protagonista de una historia que mezcla heroísmo, instinto animal y fama viral, recordando que incluso los más inesperados miembros de la familia pueden marcar la diferencia en momentos críticos.

