Toby, el perrito que perdió a su familia y aún sueña con un hogar

El proceso con Toby no fue fácil. Inteligente y desconfiado, evitaba acercarse a las personas, lo que hizo que su rescate tardara tres semanas. Foto: fundacion_tepa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fundación TEPA compartió la historia de Toby, un perro noble y lleno de amor que aún no conoce lo que significa tener un hogar. Su historia refleja no solo las segundas oportunidades que merecen los animales, sino también la necesidad de abrir el corazón a la adopción.

Toby vivía en Suba Rincón junto a sus padres, Zeus y Canelita, en un entorno de abandono y maltrato. En la calle sufrían golpes constantes y, finalmente, Canelita murió envenenada. Ante la amenaza de que Zeus y Toby corrieran la misma suerte, la Fundación TEPA respondió a una denuncia publicada en El Espectador el 1 de mayo de 2025 y logró rescatarlos.

El proceso con Toby no fue fácil. Inteligente y desconfiado, evitaba acercarse a las personas, lo que hizo que su rescate tardara tres semanas. Poco a poco, y gracias al trabajo constante, comenzó a ganar confianza. Sin embargo, el 13 de septiembre Zeus falleció, dejando a Toby completamente solo. Desde entonces permanece bajo cuidados médicos en una veterinaria, donde recibe la visita frecuente de voluntarios de la fundación.

Toby, que tiene entre cuatro y cinco años, es un perro lleno de energía, inteligente y cariñoso. Ahora busca un hogar donde no solo pueda recibir el afecto humano, sino también compartir con otros perros, pues ha demostrado que la compañía canina le da seguridad y alegría.

Su historia es un recordatorio de la importancia de la adopción. Cada día, cientos de animales sufren abandono, maltrato y soledad, mientras esperan la oportunidad de integrarse a una familia. Adoptar no solo cambia la vida del animal, también transforma la del adoptante, ofreciendo una experiencia de amor, lealtad y gratitud que no se puede comprar.

La Fundación TEPA invita a la comunidad a abrir las puertas de su hogar y de su corazón a Toby, y a tantos otros perros que como él esperan una segunda oportunidad. Quienes deseen adoptarlo pueden comunicarse al 312 450 59 90.

Toby ya perdió demasiado en el pasado, pero todavía guarda esperanza. Hoy sueña con que alguien le muestre que la vida también puede ser amor, compañía y un hogar verdadero.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱