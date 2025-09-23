Así reaccionó una pasajera cuando el conductor de su Uber le pasó un perro (video)

La pequeña Sheila, que según el conductor tenía miedo de la autopista, se acomodó de inmediato en el regazo de uno de los pasajeros. Foto: @heythomask

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un grupo de pasajeros de Uber en Estados Unidos vivió un momento inesperado cuando su conductor les pasó un perro para que lo acompañara durante el viaje. Thomas “Blysk” Kopankiewicz relató en un video de TikTok publicado el 23 de agosto que, al subir al vehículo, el conductor les preguntó rápidamente si le tenían miedo a los perros. Tras responder que no, les entregó a Sheila, su mascota, para que se sintiera acompañada durante el trayecto.

“Todos estábamos muy emocionados. Por suerte todos amamos a los animales y nadie tiene alergias”, comentó Kopankiewicz. La pequeña Sheila, que según el conductor tenía miedo de la autopista, se acomodó de inmediato en el regazo de uno de los pasajeros, provocando risas y asombro entre todos.

Aunque la escena fue adorable, Kopankiewicz bromeó sobre la estrategia de Sheila: “Creo que solo estaba planeando recibir mimos mientras su dueño conduce”. Sin importar la intención, los pasajeros calificaron el viaje con cinco estrellas y llenaron de caricias a la perrita durante todo el trayecto.

Uber permite que los conductores lleven mascotas o animales de servicio y ofrece la opción Uber Pet, que permite a los pasajeros viajar con un perro o un gato sin restricciones de tamaño o raza. Al tratarse de conductores independientes, la compañía aclara que deben conducir de manera segura y que cualquier problema relacionado con la seguridad puede ser reportado directamente a la plataforma.

El video de TikTok alcanzó más de 1,2 millones de visualizaciones, 175.300 “me gusta” y generó decenas de comentarios divertidos. Algunos usuarios bromeaban con la idea de querer vivir la misma experiencia, mientras otros aseguraban que el conductor se merecía una propina del 100 %.

La historia de Sheila demuestra cómo un gesto simple puede transformar un viaje ordinario en una experiencia inesperada y entrañable.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱