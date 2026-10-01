Aunque al principio suele mostrarse algo nerviosa debido a sus experiencias previas, con paciencia y un entorno sereno tiene el potencial de transformarse en una compañera afectuosa. Su mayor anhelo es dejar atrás los días difíciles e integrarse a un hogar donde le brinden seguridad y cuidado.

A su corta edad, Atenea ya sabe lo que significa la indiferencia. A causa del maltrato sufrido en el pasado, perdió la visión en uno de sus ojos; sin embargo, conserva aún algo de visibilidad en el otro y mantiene intactas las ganas de recibir afecto.

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Atenea perdió la vista en un ojo por maltrato, pero no las ganas de encontrar un hogar

Para postularse como adoptante de Atenea, se requiere diligenciar un formulario de adopción e instalar mallas de protección en las ventanas como requisito indispensable para garantizar su bienestar. No se realizan entregas en barrios con altos índices de abandono. Quienes deseen ofrecerle una oportunidad o solicitar más información, pueden comunicarse a las líneas de WhatsApp 318 391 2279 o 315 295 9083.

Adoptar un animal con alguna discapacidad o condición especial es un acto transformador que desafía los estigmas sobre la adopción de mascotas. Con frecuencia, estos animales son invisibilizados o descartados debido a sus limitaciones físicas; sin embargo, con los cuidados adecuados y un periodo de adaptación paciente, son capaces de llevar una vida plena, activa y completamente feliz. Al abrirle las puertas de su hogar a un compañero con necesidades especiales, usted no solo le devuelve la dignidad y la tranquilidad a un ser vulnerado, sino que también experimenta el impacto directo de brindarle una segunda oportunidad a quien más lo necesita.

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