Búho, el gato que enamora con la forma de sus ojos: así luce

Bobble, antes conocido como ‘Búho’, cautivó a miles en redes sociales por el tamaño de sus ojos y hoy disfruta de una nueva vida en un hogar adoptivo en California. Foto: @vcanimalservices

A comienzos de este mes, justo antes del cierre de la jornada, los trabajadores del refugio de Servicios para Animales del Condado de Ventura (VCAS), en California, descubrieron a un gato escondido en la lavandería del lugar. El pequeño felino, de apenas cuatro meses de edad, intentó evadirlos, pero finalmente fue atraído por la comida que prepararon para atraparlo de manera segura.

Al día siguiente, el animal fue trasladado al equipo veterinario para una revisión completa. Según informó The Dodo, los especialistas confirmaron que se trataba de un gatito tímido, aunque saludable. Lo que nadie esperaba era que su particular apariencia desatara una ola de comentarios en redes sociales una vez que VCAS compartió su foto en la página de adopciones.

Apodado “Búho” por sus inusuales ojos grandes y redondos, el gato rápidamente se volvió viral. Usuarios lo compararon con personajes de Tim Burton, con “Gollum” de El Señor de los Anillos e incluso con un lémur. Su imagen generó preguntas sobre si sus ojos eran reales y atrajo la atención de amantes de los animales y curiosos por igual.

De acuerdo con Jules Hooper, especialista en marketing de VCAS, los veterinarios lo evaluaron cuidadosamente y concluyeron que, aunque sus ojos eran más grandes de lo normal, no presentaban signos de enfermedad. “Es posible que necesite tratamiento en el futuro”, indicó, “pero por ahora es un gatito feliz”.

Una adopción con final feliz

El revuelo en internet no tardó en atraer a potenciales adoptantes. Entre ellos estaba una seguidora habitual de las publicaciones del refugio. En cuanto vio la foto, decidió acudir en persona. Aunque el felino era reservado, se mostró tranquilo cuando ella lo sostuvo en brazos, y ese mismo día salió del refugio rumbo a su nuevo hogar.

Ya en casa, recibió el nombre de Bobble y comenzó un proceso de adaptación positivo. Según relató su adoptante a The Dodo, explora rincones, duerme siestas y convive con los otros gatos de la familia. “Cada día sale un poco más de su caparazón”, contó. “En la noche es juguetón y travieso, y su ronroneo constante demuestra que se siente cómodo y querido”.

¿Por qué los ojos de los gatos parecen tan grandes?

Los gatos domésticos destacan entre los mamíferos por tener, en proporción a su cuerpo, los ojos más grandes. Según la red de clínicas veterinarias AniCura, esta característica se debe a su evolución como cazadores nocturnos.

El diámetro de un ojo felino suele estar entre los 21 y 22 milímetros y proporciona un campo visual cercano a los 200 grados, superior al de los humanos (180 grados). Además, cuentan con una estructura interna llamada tapete lúcido, que refleja la luz y multiplica su capacidad de ver en la oscuridad hasta ocho veces más que las personas. Sus pupilas retráctiles también les permiten regular mejor la entrada de luz, lo que potencia su visión en diferentes entornos.

Así, lo que en un principio generó sorpresa en redes sociales terminó revelando, más allá de lo viral, la extraordinaria naturaleza de la mirada felina y la historia de un pequeño gato que encontró, gracias a su singularidad, un hogar definitivo.

