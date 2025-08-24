Así viven los perros con sillas de ruedas que fueron salvados del abandono

Pese a las dificultades, la mayoría logra recuperarse y, en muchos casos, ser adoptados. Foto: Shannon Tarr, Emotional Rescue LLC.

Un emotivo video compartido en redes sociales mostró a un grupo de perros con sillas de ruedas corriendo y jugando en el patio trasero de un santuario en Minnesota. La escena pertenece a Emotional Rescue LLC, fundado por Shannon Tarr, de 56 años, quien desde hace años se dedica al cuidado de animales con graves condiciones médicas.

Tarr ha rescatado perros víctimas de maltrato, disparos, abandono y traumas que les dejaron secuelas como parálisis o problemas neurológicos. Entre ellos, varios padecen hipoplasia cerebelosa, un trastorno que afecta la coordinación y el equilibrio. Pese a las dificultades, la mayoría logra recuperarse y, en muchos casos, ser adoptados.

“Las redes sociales son una bendición. Estos perros pasaron de morir asustados y solos a tener toda una comunidad que los ama y los apoya”, explicó Tarr. El video, publicado en Facebook, despertó cientos de reacciones de usuarios que celebraron ver a los animales “viviendo su mejor vida”.

Más allá del cuidado diario, la misión de Tarr busca generar conciencia sobre la crisis en el bienestar animal y demostrar que los perros con necesidades especiales pueden llevar una vida plena y feliz si cuentan con el acompañamiento adecuado.

