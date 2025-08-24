No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La Red Zoocial
La amistad en la guardería que terminó en adopción: Maggie y Gus son inseparables

Gus había sido entregado por su anterior dueño, un hombre mayor con cáncer terminal que no podía seguir cuidándolo.

24 de agosto de 2025 - 04:12 p. m.
Maggie y Gus, los bulldogs que se conocieron en una guardería y terminaron formando parte de la misma familia. Ahora son inseparables.
Foto: @rollsandunderbites
Lo que comenzó como una rutina para combatir la soledad de un bulldog terminó convirtiéndose en una historia de amistad y adopción. Isabella Moranda, residente de Arizona, llevaba a su perra Maggie a una guardería canina después de notar que la soledad afectaba su ánimo. Su esposo, el jugador de la NFL Jake Hanson, viajaba con frecuencia y ella debía salir a trabajar, por lo que Maggie, de cinco años, pasaba mucho tiempo sola y había perdido el apetito.

El personal del centro le contó a Moranda que Maggie había creado un lazo especial con otro perro, Gus. Las fotografías de ambos jugando confirmaban la conexión. Pero detrás de esa amistad había una historia conmovedora: Gus había sido entregado por su anterior dueño, un hombre mayor con cáncer terminal que no podía seguir cuidándolo.

Conmovida, Moranda contactó de inmediato al refugio y, junto a su esposo, decidió iniciar el proceso de adopción. La solicitud fue aprobada y Gus se unió oficialmente a la familia. Desde entonces, los dos bulldogs se han vuelto inseparables: juegan, descansan en el sofá y comparten cada momento del día.

“Él está completamente obsesionado con ella, y ella con él. La única diferencia es que Maggie odia los paseos y Gus los ama”, contó Moranda a Newsweek. “Es muy lindo saber que siempre se tienen el uno al otro cuando salimos de casa”.

La historia fue compartida en TikTok, en la cuenta @rollsandunderbites, donde rápidamente se volvió viral con más de 744.000 reproducciones. Usuarios celebraron la unión describiéndolos como una pareja destinada a encontrarse.

Para Moranda, la adopción no solo cambió la vida de Maggie y Gus, sino que también refuerza un mensaje: aunque adoptar puede implicar retos, especialmente con animales que han sufrido pérdidas o traumas, el amor que brindan a cambio es invaluable.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

