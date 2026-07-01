Bart, el perro rescatista que ayudó a salvar a dos niños tras el terremoto en Venezuela

Tras marcar la posible ubicación de sobrevivientes, Bart permitió redireccionar la excavación que culminó con el rescate de dos menores. Foto: Ministerio de Defensa Argentina

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Una semana después de los terremotos que sacudieron a Venezuela, las labores de búsqueda continúan entre los escombros, aunque las posibilidades de encontrar sobrevivientes son escasas. En medio de una emergencia que mantiene trabajando sin descanso a equipos nacionales e internacionales, aún surgen historias que devuelven la esperanza. Una de ellas tiene como protagonista a Bart, un perro rescatista de la Armada Argentina que, el pasado fin de semana, ayudó a localizar con vida a dos niños atrapados bajo una estructura colapsada.

De acuerdo con información publicada por el Ministerio de Defensa de la República Argentina a través de sus redes sociales, el hallazgo ocurrió durante una jornada de búsqueda en la que infantes de marina argentinos trabajaban junto con autoridades venezolanas y otros equipos internacionales de rescate.

Según explicó la entidad, el binomio conformado por Bart y su guía, Cristian Giroti, agente civil de la Agrupación Perros de Guerra de la Armada Argentina, fue convocado de urgencia por personal de Protección Civil de Venezuela tras confirmarse la posible presencia de personas con vida en el interior de una estructura colapsada.

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Una vez en el lugar, Bart ingresó por un estrecho túnel abierto entre los escombros y realizó una marcación positiva, la señal que utilizan los perros especializados para indicar la posible ubicación de sobrevivientes.

Gracias a esa alerta, los equipos de rescate lograron redireccionar las labores de excavación hacia el punto señalado por el perro, lo que permitió localizar y rescatar con vida a dos menores de edad que permanecían atrapados bajo la estructura.

El Ministerio de Defensa destacó que la intervención del binomio argentino fue fundamental para orientar el operativo y facilitar el exitoso rescate de los niños. “Nuestro héroe, el can Bart, colaboró en el hallazgo con vida de dos menores atrapados entre los escombros en Venezuela”, indicaron.

Tras finalizar la operación, Bart recibió un reconocimiento por parte de las autoridades venezolanas presentes en el lugar, quienes agradecieron su desempeño durante una de las misiones más complejas desarrolladas desde el inicio de la emergencia.

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Las imágenes compartidas por el Ministerio muestran al perro junto a su guía mientras participa en las labores de búsqueda. Cabe decir que gracias a su entrenamiento y a su extraordinario olfato, estos animales son capaces de detectar señales de vida en lugares donde el acceso resulta casi imposible para las personas.

El caso de Bart se suma al de otros perros rescatistas internacionales que actualmente trabajan en Venezuela. La labor de estos binomios puede marcar la diferencia y convertirse en la esperanza de quienes aún permanecen bajo los escombros.

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