¿Cómo enseñarle a mi gato su nombre?

Es recomendable llamar a su felino siempre de la misma forma, sin acudir a diminutivos o alias, para que el gato sepa asociar el sonido y sepa que se está refiriendo a él. Foto: Pixabay

Escoger el nombre de su minino es una tarea muy difícil y que requiere tiempo. En muchas ocasiones, se decide el nombre de un gato basándose en alguien que conoce, en un dibujo animado, un actor, una película, por una característica del animal o, incluso, por el nombre de su comida o cosa favorita.

Leer: ¿Cuántos años viven los perros y los gatos?

Recuerde que es importante que su gato se sienta identificado con el nombre, por eso, no es recomendable cambiarlo todo el tiempo o llamarlo de mil maneras. Ellos pueden tardar entre 5 y 10 días en reconocer su nombre o, incluso, si no llegan a hacerlo, es una clara señal de que no se sienten cómodos y debe buscar uno nuevo.

Como explica la asociación caritativa Cats Protection, algunos felinos pueden reaccionar cuando alguien menciona su nombre simplemente porque aprendieron a asociar ese sonido con un elemento positivo. Por ejemplo, si normalmente su propietario llama al felino cuando les va a entregar comida, ellos comienzan a relacionar el sonido con el momento de la cena.

Leer: Con limitación de equipos y personal, así funciona el Hospital Público Veterinario de Manizales

Pero si usted desea que su gato responda a su nombre en todas las circunstancias, como, por ejemplo, el evitar que se pierda cuando sale del hogar, existen algunos pasos recomendables para lograrlo.

En primer lugar, Experto Animal recomienda escoger el nombre de manera adecuada. Para ello, debe seleccionar un nombre corto, sencillo y no compuesto por más de una palabra, para que el aprendizaje de este sea mucho más fácil.

Del mismo modo, el portal mencionada anteriormente asegura que el nombre debe ser fácil de pronunciar, con el objetivo de que el felino lo asocie de manera correcta y que no se confunda.

Del mismo modo, es recomendable llamar a su felino siempre de la misma forma, sin acudir a diminutivos o alias, para que el gato sepa asociar el sonido y entienda que se está refiriendo a él.

Leer: Wilson: Ejército confirma que termina la búsqueda del perro rescatista en la selva

Por ello, una de las estrategias más recomendables para que el felino se acuerde de su nombre es utilizando el refuerzo positivo. Es decir, ofrecer una recompensa, como una comida o una caricia, cuando el animal se comporta según los deseos del propietario.

La asociación Cats Protection brinda estas siete recomendaciones, esenciales para mejorar el comportamiento de su animal de compañía:

1) En una zona tranquila y silenciosa, sin ningún tipo de distracción, póngase en frente de su gato mientras sostiene un pequeño plato de comida. Acuérdese de utilizar la comida con el objetivo de entrenarlo y sin excederse, para evitar que la mascota coma de más.

2) Diga el nombre de su gato. Si este lo observa, diga “sí”, utilizando un tono de voz positivo y feliz. Además, compártale un poco de su comida (idealmente, dos segundos después de que el gato lo mire a usted).

Leer: ¿Por qué el 27 de julio se conmemora el Día Internacional del Perro Callejero?

3) Si su felino voltea la mirada, repita el paso primero y el segundo de nuevo, para fortalecer la asociación positiva con su nombre.

4) Si su primera sesión de entrenamiento ha sido exitosa, repita el paso uno al tres, en una serie de sesiones cortas (idealmente, que no duren más de tres minutos) en los siguientes días. Intente no usar el nombre de su gato por fuera de estas sesiones de entrenamiento, porque esto podría confundirlo.

5) Una vez su gato se haya acostumbrado al nombre, repita las sesiones de entrenamiento, pero manténgase alejado de él o hágalo mientras usted está sentado. Esto podrá ayudarle al gato a contestar a su nombre en otro tipo de contextos. Asegúrese de que estos cambios sean graduales, porque pueden confundirse por cambios repentinos.

6) Cuando su gato responda efectivamente en cada sesión, puede comenzar a variar la recompensa que le brinda a su animal de compañía. Esto puede incluir juguetes o una salida al jardín.

Leer: ¿Qué raza de perro es la más bonita?

7) Finalmente, usted puede comenzar a ajustar la manera en que brinda una recompensa para su animal de compañía. Puede reducir la cantidad de comida que le da. Pero es importante no dejar de brindarle recompensas al gato, porque este podría dejar de responder a sus llamados.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com