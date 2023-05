Corporación RAYA: 20 años rescatando animales callejeros en Colombia

La Corporación RAYA nació en el año de 2003 con un enfoque anti-especista: es decir, de protección de todo tipo de animales, incluyendo los que están destinados al consumo humano. Foto: Cortesía Fundación RAYA

Juliana Barberi recuerda que la Red de Ayuda de Animales (RAYA) comenzó a trabajar de forma informal hace más de 21 años, cuando ella era estudiante de medicina veterinaria en Medellín. Junto a su compañera de carrera, Catalina Yepes, decidieron empezar a ayudar a animales en las calles. “Falló una tutela a favor de unos demandantes que el alcalde de Medellín de la época, Luis Pérez, no cumplía con el establecimiento de un albergue municipal para animales. Él se vio obligado a cumplir con esa tutela, para tener provisionalmente un lugar para llevar 300 perros”, cuenta Barberi.

Ella recuerda que, en la época, se construyó, con afán y sin conocimiento, un albergue provisional en la facultad de medicina veterinaria y zootecnia de la Universidad de Antioquia. “Yo y Catalina Yepes, las fundadoras de la corporación RAYA, comenzamos trabajando voluntariamente en este albergue”, comenta Barberi.

“En un inicio, había un presupuesto que no alcanzaba para nada, solo para comida. Los animales llegaban todos a la misma jaula, eran todos con todas. No había un orden ni nada y no había medicamentos. Nosotras empezamos a buscar donaciones para comprar un botiquín para animales”, explica Barberi.

A partir de este punto, se comenzaron a analizar otras problemáticas que tienen los animales en Medellín: los caballos carretilleros, los toros en las corridas, los animales que alimentan al ser humano, los animales silvestres, etcétera. En este punto, nació la Corporación RAYA en el año 2003. “Nosotras comenzamos con donaciones. Siempre hemos sido honestas, nunca hemos tenido escándalos, siempre hemos publicado todo en nuestras redes sociales. Nos ha tocado “rebuscárnosla”: vendiendo camisetas, vendiendo productos y consiguiendo el dinero para la protección de animales”.

Actualmente, RAYA tiene cuatro líneas de trabajo. El primero es su enfoque activista, en donde promueve la movilización de las personas, empresas y el Gobierno, para realizar presión política y fortalecer el cuidado animal. La segunda línea de trabajo es la gobernanza, en donde la corporación trabaja en distintas mesas y escenarios de participación, para intercambiar experiencias con otras organizaciones y potenciar la creación de políticas que se relacionen con la protección animal.

En tercer lugar, está la línea educativa, realizada en universidades y espacios pedagógicos, para enseñar a las personas sobre cuidado animal. Por último, está el programa de atención de animales, en donde la corporación se mueve por todo el país realizando jornadas de esterilización gratuita en municipios vulnerables del país. La corporación también enumera y relata sus distintas iniciativas a través de su página web.

A mediados de 2015, las personas miembro de la corporación tuvieron que generar una línea de negocio, debido a la dificultad que representa para las entidades sin ánimo de lucro el sostenimiento de su proyecto. “Nos ha resultado muy fácil condenar que las personas que trabajamos en este tipo de actividades deberían trabajar gratis. Los que dañan animales, contaminan el planeta y explotan personas, no tenemos ningún reparo en entender que ellos ganen plata. Nos tocó cambiar nuestra mentalidad: porque muchas personas creen que, mientras uno haga el bien, debe hacerlo gratis, pero si uno hace el mal, ahí sí se debe ganar plata”, comenta Barberi.

Actualmente, el proyecto construyó su primera línea de negocios, un centro veterinario en donde se atiende a los animales que permite sostener a la entidad, junto a las donaciones y la ayuda extra. “Creemos que es importante que las organizaciones sin ánimo de lucro tengan unas líneas de negocio estructuradas, oficiales y fijas, que brinden estos recursos para poder funcionar, porque de donaciones es imposible”, explica la fundadora de la corporación.

RAYA está compuesta principalmente por mujeres, que dedican su vida al trabajo y la protección de animales vulnerables. Juliana Barberi afirma que el enfoque de la entidad es el de proteger a todos los animales, incluyendo el ganado, los pollos, los cerdos, entre otras especies destinadas al consumo humano.

El programa es reconocido por su trabajo de atención gratuita con énfasis en esterilización de perros y gatos, de animales ubicados en municipios apartados del país. “Me siento demasiado orgullosa de que tengamos 20 años. Es un logro que no todas las organizaciones pueden decir. Muchas personas sienten respeto por nuestra entidad, es referente y la gente sabe que hacemos las cosas de manera transparente”, comenta Barberi.

Actualmente, la Corporación RAYA ha velado por crear campañas de activismo, para detener los espectáculos con animales, incentivar al cuidado y al respeto y promover el veganismo en Medellín. Del mismo modo, ha construido campañas de educación, como el pódcast “Ládralo”, que lleva más de 6 años de ejecución y que promueve el respeto por todas las especies.

Puede donar dinero a la Corporación a través de las siguientes plataformas:

Bancolombia cuenta de ahorros: 23897497221

Paypal: info@corporacionraya.org

Número de teléfono o WhatsApp: +57 317 6604522

Juliana Barberi comenta que una de las principales necesidades que tiene su entidad, junto a todas las demás organizaciones de Colombia, son manos que colaboren con el proyecto: “necesitamos voluntariado. Es decir, personas que nos colaboren con su conocimiento sin necesidad de recibir un pago”.

“Cuando una persona realmente quiere tener un trabajo de voluntario, debe comprometerse, como en un trabajo cualquiera, cumpliendo unas horas y requisitos, siguiendo órdenes, solo que no te pagarán por él. Por ejemplo, si eres abogado, puedes dedicarle cuatro horas a la semana y ayudar con tareas en donde tu conocimiento sea útil”, explica Barberi.

Debido a que ser voluntario es gratis, varias personas no suelen sacar el tiempo para ayudar a las organizaciones. “Las personas que tienen falta de responsabilidad con esto atrasan los procesos de las organizaciones. Un voluntariado bien estructurado y comprometido puede potencializar bastante las organizaciones”, comenta.

Puede comunicarse con la corporación para hacer un voluntariado a través del número: +57 317 6604522.

