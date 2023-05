Señales de que su gato tiene hiperapego

El gato puede comenzar a perseguir a su propietario, despertarse si lo dejan solo y no poder estar relajado cuando su dueño no está. Foto: Pixabay

Algunos canes pueden desarrollar una dependencia excesiva con su propietario, por lo que no pueden separarse de este. De hecho, resulta bastante común escuchar historias de perros que no pueden alejarse de sus propietarios. No obstante, los gatos también son capaces de desarrollar este tipo de relaciones, a pesar de su instinto de independencia.

Los felinos suelen ser animales autónomos. Pero todos los gatos domésticos pueden expresar afecto si son tratados de forma correcta. Además, su personalidad depende bastante del proceso de socialización. Es decir, la mascota debe acostumbrarse a estar rodeada de humanos, niños u otros animales para aprender a interactuar con ellos.

No obstante, cualquier felino puede desarrollar procesos de dependencia hacia sus propietarios si se dan las circunstancias adecuadas. Según Experto Animal, si los cuidadores de los gatos sobreprotegen a su mascota, no cubren correctamente sus necesidades, lo aíslan del entorno o se comportan con él de manera imprevisible, el gato puede establecer una relación de apego inseguro y ansioso. Por ello, podría comenzar a mostrarse nervioso, hipervigilante o preocupado cuando esté con sus propietarios.

Óscar Javier Vargas Peña, entrenador canino certificado y director operativo del centro de comportamiento animal Univerzoo, afirmó que las señales de esta condición pueden variar entre las mascotas. No obstante, a nivel general, hay tres conductas que indican que un animal tiene ansiedad por separación o hiperapego:

1. La vocalización inadecuada: si el felino no se encuentra con su propietario, puede comenzar a maullar con desesperación, puede vomitar o dejar de comer. Experto Animal también afirma que el gato puede repetir movimientos de forma obsesiva, autolesionarse o ser incapaz de dormir.

2. Orinar o defecar de forma descontrolada en el hogar: es otra señal de la frustración que están experimentando los animales cuando se sienten abandonados. Ellos suelen hacerlo en lugares que podrían molestar a su propietario, como el sofá o la cama, porque creen que de esta manera su dueño volverá pronto para limpiar el desastre.

3. Lo sigue constantemente en el hogar: el gato puede comenzar a perseguir a su propietario, despertarse si lo dejan solo y no poder estar relajado cuando su propietario no está.

A lo largo de su trabajo como veterinaria, Verónica Hoyos Solis ha sido testigo del poder que tiene un mal entorno para causar enfermedades. Ella es médica veterinaria y zootecnista de la Universidad CES, en Medellín, y tiene una clínica veterinaria en donde se enfoca en tratar los problemas digestivos de mascotas y su relación con las emociones que están sintiendo. “He tenido que revisar mascotas que llevan cinco años con diarrea. Cuando les pregunto a los tutores sobre el ambiente en que el animal está inscrito, ellos caen en cuenta que tiene este problema en el baño cuando está en un evento de estrés o ansiedad”, comenta Hoyos.

Un estudio publicado en 2019 por la Universidad de Oregon State, mostró que los vínculos que se construyen entre los gatos y sus propietarios pueden ser bastante parecidos a aquellos que son construidos por los bebés y sus padres. El estudio separó al apego en dos tipos principales: el apego seguro y el inseguro.

Apego seguro: se desarrolla cuando el cuidador se preocupa por todas las necesidades que tiene el felino, además que le aporta confianza y seguridad, para poder crear una relación sana con la soledad. Por ello, el felino es capaz de permanecer relajado cuando está lejos de su propietario.

Apego inseguro: los felinos que han desarrollado un apego inseguro pueden sufrir de estrés y ansiedad cuando están separados de sus propietarios. Según Experto Animal, algunos felinos pueden evitar completamente el contacto con su propietario, mientras que otros podrían buscarlo de forma constante y obsesiva.

Algunos felinos pueden desarrollar apego por sus propietarios. No obstante, se sienten cómodos en soledad. Esto indica que los gatos no han desarrollado ansiedad por separación o hiperapego, sino que son apegados a su propietario.

Es fundamental consultar a expertos en el tema, como etólogos felinos, pues esta condición suele manifestarse de distintas formas en cada animal. No obstante, el entrenador canino Óscar Javier Vargas recomienda los siguientes pasos, para prevenir estos síntomas en los animales de compañía.

🐾 Intente conocer a los padres de su perro, su carácter y si han sufrido de ansiedad en el pasado.

🐾 Permítale pasar tiempo solo y disfrutando de un juguete, ya sea recreativo o comestible, sin que usted intervenga.

🐾 Asigne momentos de juego en donde la interacción con usted tenga un inicio y un final.

🐾 realizar una revisión con un veterinario, pues algunos tipos de dolor pueden manifestarse a través de una alteración de la conducta de los felinos, por lo que los gatos pueden mostrarse más cariñosos de lo habitual.

Experto Animal recomienda enriquecer el ambiente de los felinos. Por ello, puede utilizar juguetes rellenables, torres de escalada, entre otras herramientas que le ayuden a su felino a mantenerse estimulado física y mentalmente.

Del mismo modo, es necesario que los gatos exploren su entorno y puedan satisfacer su curiosidad. Por ello, no se debe sobreproteger o aislar a los felinos, pues no desarrollarán confianza y seguridad en sí mismos.

