A pesar de las adversidades de salud e intemperie, la gata logró sacar adelante a su camada. Hoy en día, todas sus crías cuentan con un hogar definitivo; sin embargo, Cristal aún no ha corrido con la misma suerte y permanece bajo el cuidado de la fundación. Actualmente, la felina ya se encuentra…

En medio de una jornada de esterilización, integrantes de la Fundación Por Amor a Rocky hallaron a Cristal, una gatita de tan solo un año que se encontraba en estado de gestación, con un cuadro severo de desnutrición y en condición de abandono.

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Cristal tiene un año, ya conoce el hambre y fue mamá, pero ahora busca un hogar

A pesar de las adversidades de salud e intemperie, la gata logró sacar adelante a su camada. Hoy en día, todas sus crías cuentan con un hogar definitivo; sin embargo, Cristal aún no ha corrido con la misma suerte y permanece bajo el cuidado de la fundación. Actualmente, la felina ya se encuentra esterilizada, totalmente recuperada y lista para integrarse a una nueva familia.

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El valor de la adopción responsable

Adoptar a un animal rescatado representa una oportunidad de transformación mutua. Al darle un hogar a un felino como Cristal, no solo le brinda estabilidad y bienestar a un ser que ha superado situaciones difíciles, sino que también libera espacio en los refugios para permitir el rescate de otros animales en riesgo. Si usted desea brindarle una oportunidad y asumir este compromiso con responsabilidad, puede descargar el formulario de adopción a través de la cuenta de Instagram @rockyadopcion.

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