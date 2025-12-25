Logo El Espectador
Demencia en gatos: así se manifiesta la enfermedad en los felinos

25 de diciembre de 2025 - 07:00 p. m.
Foto: Pixabay
La demencia felina, conocida en medicina veterinaria como síndrome de disfunción cognitiva (SDC), es una condición degenerativa que afecta principalmente a gatos de edad avanzada y se caracteriza por un deterioro progresivo de las capacidades cognitivas y del comportamiento.

Esta enfermedad guarda similitudes con la demencia y el Alzheimer en humanos, aunque su estudio en felinos aún está en desarrollo.

Los primeros signos de demencia en gatos suelen ser sutiles y se manifiestan gradualmente, por lo que muchos dueños pueden atribuirlos simplemente al envejecimiento.

A medida que la enfermedad avanza, se observan cambios notables en la conducta y en la interacción del animal con su entorno.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

  • Desorientación y confusión: los gatos pueden perderse dentro de espacios familiares, quedarse atrapados en rincones o deambular sin rumbo.
  • Alteraciones en el ciclo de sueño: muchos felinos afectados duermen más durante el día y se muestran inquietos o vocalizan a menudo durante la noche.
  • Vocalización excesiva: maullidos continuos, especialmente en horas nocturnas, sin una causa aparente.
  • Cambios en la interacción social: pueden volverse más apegados, buscar atención constantemente o, por el contrario, retraerse y evitar el contacto.
  • Alteraciones en hábitos rutinarios: como olvidar la ubicación de la caja de arena o el comedero, y defecar o orinar fuera del lugar habitual.
  • Reducción de la actividad y del acicalamiento: menor interés en jugar, menos limpieza personal y cambios en el apetito.

La prevalencia de este síndrome aumenta con la edad; se estima que más de la mitad de los gatos mayores de 15 años muestran señales de deterioro cognitivo.

No existe una cura definitiva para la demencia felina, pero la detección temprana y la gestión veterinaria pueden ayudar a mejorar la calidad de vida del animal y a manejar los síntomas de forma más eficaz.

La demencia en gatos es un tema de creciente interés para la comunidad científica, no solo por su impacto en la salud animal, sino también por las similitudes que presenta con las enfermedades neurodegenerativas humanas, lo que podría ofrecer claves valiosas para la investigación en ambos ámbitos.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

