“Es muy travieso, no lo quiero más”: Lennon fue devuelto al refugio tras un año adoptado

La Fundación Patitasglew dio a conocer una historia que volvió a poner en evidencia una problemática recurrente en el ámbito de la adopción animal. Lennon, un perro que había sido adoptado cuando tenía apenas cinco meses de vida, fue devuelto a la organización luego de casi un año de convivencia con la que consideraba su familia.
Según informaron desde la fundación, la decisión fue comunicada a través de un mensaje cuyo contenido resultó especialmente impactante. En él, la persona adoptante utilizó expresiones como “decepcionada”, “dañino”, “no lo quiero más” y “lo pueden venir a buscar”, describiendo al animal como “muy travieso” y afirmando que “quiere romperlo todo”.
El mensaje, cuya captura de pantalla acompaña la publicación, es completamente real y fue compartido con el objetivo de visibilizar la situación.
Desde Patitasglew manifestaron su profunda tristeza ante la forma en que se habló de Lennon, un perro que, como tantos otros, solo buscaba afecto, contención y paciencia.
Sin dudarlo, integrantes de la fundación fueron a buscarlo y lo reincorporaron al refugio, donde se encuentra desde hace varias semanas. Allí, Lennon transita nuevamente el proceso de abandono, sin comprender por qué fue dejado atrás por quienes consideraba su hogar.
A pesar de haber sido difundida su situación en reiteradas oportunidades, hasta el momento ninguna familia se ha postulado para adoptarlo.
Por este motivo, la fundación decidió contar su historia completa, con la esperanza de generar conciencia y, sobre todo, de que finalmente aparezca esa familia definitiva que pueda brindarle el amor y la estabilidad que merece.
Actualmente, Lennon se encuentra nuevamente en adopción. Desde Patitasglew expresaron su deseo de que esta vez el compromiso sea para siempre y recordaron la importancia de comprender que adoptar implica responsabilidad, tiempo, empatía y respeto por la vida del animal.
