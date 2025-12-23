En video: perro rescatado que estuvo en lista de eutanasia conmueve al conocer a Papá Noel

Aunque el animal ya se mostraba entusiasmado desde que ingresó al local, su reacción al ver a Santa fue especialmente emotiva. Foto: @toddothedoggo / TikTok

Un perro rescatado que estuvo a punto de ser sacrificado se ha convertido en protagonista de una historia navideña que ha conmovido a miles de personas en redes sociales. Todd, un pitbull de cuatro años, fue salvado de la eutanasia y adoptado en 2023 por Elisabeth Koebler, con quien hoy disfruta de una vida plena en el estado de Georgia, Estados Unidos.

Durante las celebraciones de Navidad, su dueña decidió llevarlo a una tienda Petsmart para que conociera a Santa Claus. Aunque el animal ya se mostraba entusiasmado desde que ingresó al local, su reacción al ver a Santa fue especialmente emotiva. Según relató Koebler al medio Newsweek, Todd no pudo contener su alegría y se lanzó a los brazos de Santa, buscando caricias y atención.

El momento fue captado en video y posteriormente compartido en la cuenta de TikTok dedicada al perro. En las imágenes se observa a Todd visiblemente feliz, disfrutando del contacto humano y de la atención del público, algo que, de acuerdo con su dueña, le encanta.

El video se viralizó en pocos días, superando las 232 mil visualizaciones y acumulando más de 44 mil “me gusta”, además de cientos de comentarios de usuarios que destacaron la ternura y espontaneidad del animal. Muchos señalaron que el clip les alegró el día y les recordó el vínculo especial que tienen con sus propias mascotas.

Tras el encuentro con Santa, Todd recorrió la tienda y fue premiado por sus dueños con una nueva pelota, elegida por él mismo. Para Koebler, la experiencia fue profundamente significativa, ya que refleja el carácter cariñoso del perro y el impacto positivo que genera en quienes lo rodean.

La dueña de Todd afirmó que compartir estos momentos en redes sociales es una forma de transmitir alegría en tiempos difíciles y, al mismo tiempo, recordar la importancia de la adopción responsable. Destacó que historias como la de Todd demuestran que muchos perros solo necesitan una oportunidad y un hogar amoroso para convertirse en compañeros excepcionales.

Actualmente, Todd continúa ganándose el cariño de miles de personas en internet, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y segundas oportunidades para los animales rescatados.

