Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Gatos

Denuncian a repartidor de Amazon que se llevó una gata durante la entrega de un paquete

Desde la compañía emitieron un comunicado en el que calificaron el episodio como “un acto horrible” y ofrecieron disculpas a la dueña.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
19 de diciembre de 2025 - 06:00 p. m.
La dueña del animal, Diane Huff Medina, difundió el video en Facebook con el objetivo de pedir ayuda para recuperar a Piper, su gata, y visibilizar lo ocurrido.
La dueña del animal, Diane Huff Medina, difundió el video en Facebook con el objetivo de pedir ayuda para recuperar a Piper, su gata, y visibilizar lo ocurrido.
Foto: Diane Huff Medina
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Una mujer denunció el presunto robo de su gata en la puerta de su casa luego de que un repartidor de Amazon se la llevara tras dejar un paquete. El hecho ocurrió en Lakewood, California, y quedó registrado por una cámara de seguridad, cuyas imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

La dueña del animal, Diane Huff Medina, difundió el video en Facebook con el objetivo de pedir ayuda para recuperar a Piper, su gata, y visibilizar lo ocurrido. En la grabación, captada por una cámara Ring, se observa al repartidor con chaleco reflectante acercarse al porche, dejar el pedido y luego interactuar con el animal, que se encontraba en la entrada de la vivienda.

Vínculos relacionados

Estos son los beneficios que tendrán los trabajadores con mascotas tras cambios laborales
“Lo devolvieron como si fuera un objeto”: perrito regresó al refugio por segunda vez
¿Su perro canta villancicos? Descubra por qué los perros aúllan al escucharlos

Según relató la mujer, en un primer momento creyó que el hombre solo estaba acariciando a la gata. Sin embargo, al revisar detenidamente las imágenes, advirtió que el repartidor la tomó y se alejó con ella en brazos.

“Tuve que verlo varias veces porque está oscuro y es difícil de distinguir, pero cuando vi su cola me di cuenta de lo que estaba pasando”, explicó en diálogo con KABC-TV. La escena, aseguró, fue profundamente angustiante.

En su publicación, Diane expresó que el único deseo de la familia es que Piper regrese “sana y salva”. En una actualización posterior, informó que la persona responsable ya fue identificada y que se avanzará con la presentación de cargos, aunque la gata continúa desaparecida. También compartió fotos del animal para facilitar su búsqueda y pidió que cualquier información sea comunicada a la familia.

Desde Amazon emitieron un comunicado en el que calificaron el episodio como “un acto horrible” y ofrecieron disculpas a la dueña.

Además, confirmaron que el repartidor involucrado, perteneciente al programa Amazon Flex, fue dado de baja y que la empresa se encuentra colaborando con la Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles para aportar información relevante a la investigación.

El caso reavivó el debate sobre la seguridad durante las entregas a domicilio y motivó una denuncia formal ante la policía local. Mientras la investigación avanza, familiares, vecinos y usuarios en redes sociales continúan difundiendo imágenes y datos con la esperanza de dar con el paradero de Piper.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Gatos

Amazon

Robo

Paquetes

Video

Viral

Pedido

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.