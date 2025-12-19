Denuncian a repartidor de Amazon que se llevó una gata durante la entrega de un paquete

La dueña del animal, Diane Huff Medina, difundió el video en Facebook con el objetivo de pedir ayuda para recuperar a Piper, su gata, y visibilizar lo ocurrido. Foto: Diane Huff Medina

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una mujer denunció el presunto robo de su gata en la puerta de su casa luego de que un repartidor de Amazon se la llevara tras dejar un paquete. El hecho ocurrió en Lakewood, California, y quedó registrado por una cámara de seguridad, cuyas imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

La dueña del animal, Diane Huff Medina, difundió el video en Facebook con el objetivo de pedir ayuda para recuperar a Piper, su gata, y visibilizar lo ocurrido. En la grabación, captada por una cámara Ring, se observa al repartidor con chaleco reflectante acercarse al porche, dejar el pedido y luego interactuar con el animal, que se encontraba en la entrada de la vivienda.

Según relató la mujer, en un primer momento creyó que el hombre solo estaba acariciando a la gata. Sin embargo, al revisar detenidamente las imágenes, advirtió que el repartidor la tomó y se alejó con ella en brazos.

“Tuve que verlo varias veces porque está oscuro y es difícil de distinguir, pero cuando vi su cola me di cuenta de lo que estaba pasando”, explicó en diálogo con KABC-TV. La escena, aseguró, fue profundamente angustiante.

En su publicación, Diane expresó que el único deseo de la familia es que Piper regrese “sana y salva”. En una actualización posterior, informó que la persona responsable ya fue identificada y que se avanzará con la presentación de cargos, aunque la gata continúa desaparecida. También compartió fotos del animal para facilitar su búsqueda y pidió que cualquier información sea comunicada a la familia.

Desde Amazon emitieron un comunicado en el que calificaron el episodio como “un acto horrible” y ofrecieron disculpas a la dueña.

Además, confirmaron que el repartidor involucrado, perteneciente al programa Amazon Flex, fue dado de baja y que la empresa se encuentra colaborando con la Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles para aportar información relevante a la investigación.

El caso reavivó el debate sobre la seguridad durante las entregas a domicilio y motivó una denuncia formal ante la policía local. Mientras la investigación avanza, familiares, vecinos y usuarios en redes sociales continúan difundiendo imágenes y datos con la esperanza de dar con el paradero de Piper.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱