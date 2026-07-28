Niña escribió un libro sobre perros y gatos rescatados y dona todas las ganancias a refugios

Las historias de 13 perros y un gato rescatados cobran vida en Shelter Dogs, un libro que busca promover la adopción responsable y apoyar económicamente a los refugios. Foto: Shelter Dogs Book

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A sus 12 años, Amelie Anastasia, de Míchigan, Estados Unidos, encontró la forma de combinar la escritura y el bienestar animal, dos de sus mayores pasiones. La joven autora convirtió las historias de perros y gatos rescatados en un libro ilustrado que, además de promover la adopción responsable, destina el 100 % de sus ganancias a apoyar refugios de animales.

La obra titulada Shelter Dogs (Perros de Refugio) reúne las historias de 13 perros y un gato que lograron encontrar una segunda oportunidad gracias al trabajo de organizaciones de rescate y de las familias que decidieron adoptarlos. Según la información publicada en las páginas oficiales ShelterDogsBook.com y AmelieAnastasia.com, la obra busca mostrar cómo el amor, los cuidados y la paciencia pueden transformar la vida de animales que alguna vez fueron abandonados.

Cada uno de los protagonistas del libro está inspirado en animales rescatados de diferentes regiones de Estados Unidos y relata el camino que recorrieron hasta encontrar un hogar definitivo. La publicación ha sido descrita por Tony Buttino, cocreador del programa infantil Reading Rainbow y ganador de un premio Emmy, como un libro “bellamente ilustrado y profundamente conmovedor”, además de un homenaje a la esperanza, la recuperación y al impacto que tiene brindar una nueva oportunidad a un animal rescatado.

Pero el proyecto va mucho más allá de la literatura infantil. De acuerdo con su creadora, todas las ganancias obtenidas por la venta de Shelter Dogs se destinan a fundaciones de animales, con el propósito de fortalecer su labor de rescate y rehabilitación.

La iniciativa también pretende convertirse en una herramienta para que otros albergues recauden recursos. Por ello, la autora invita a refugios, clubes de lectura, bibliotecas, escuelas y organizaciones comunitarias a realizar jornadas de lectura, presentaciones del libro y eventos solidarios cuyos ingresos beneficien directamente a las organizaciones participantes.

“Shelter Dogs es una excelente manera de recaudar fondos para refugios de animales y, al mismo tiempo, promover la adopción. ¡Todas las ganancias se destinan a apoyar a los refugios locales!”, señalan desde la cuenta de Instagram @shelterdogsbook.

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La historia detrás de esta joven autora filántropa

El compromiso de Amelie con los animales comenzó mucho antes de publicar Shelter Dogs. Según relata en su página oficial, cuando tenía apenas cuatro años realizó su primera donación a la Sociedad Protectora de Animales de Little Traverse Bay, en el estado de Michigan, entregando personalmente recursos destinados al cuidado de los animales del refugio.

Años después, con apenas diez años, volvió a apoyar a la organización durante la gala benéfica anual Howl at the Moon. En esa ocasión ofreció como subasta la posibilidad de que los ganadores dieran nombre a dos personajes de Shelter Dogs, una iniciativa que logró recaudar cerca de 9.000 dólares para el refugio.

La elaboración del libro fue un proceso de aproximadamente dos años, durante los cuales Amelie entrevistó familias adoptantes, recopiló historias, trabajó en la escritura y supervisó las ilustraciones y el diseño de la publicación.

La joven autora también impulsa otros proyectos para promover la lectura y el liderazgo infantil. Entre ellos se encuentra el pódcast What’s Up Young Authors!, un espacio creado para entrevistar a escritores jóvenes y animar a otros niños y adolescentes a escribir, publicar y compartir sus propias historias.

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Tras su lanzamiento oficial, Shelter Dogs comenzó a distribuirse en librerías y plataformas digitales. Además, el próximo 13 de agosto se realizará una jornada especial en Ruff Life Pet Outfitters, en Petoskey, Michigan, donde Amelie firmará ejemplares del libro y la Sociedad Protectora de Animales de Little Traverse Bay participará con algunos de sus animales disponibles para adopción. De acuerdo con la organización del evento, el 100 % de las ganancias obtenidas durante la jornada también será destinado al refugio.

Según la información publicada por las redes sociales del proyecto (@shelterdogsbook), hasta el 22 de julio de 2026 la venta del libro había permitido recaudar 9.410 dólares para la Sociedad Protectora de Animales de Little Traverse Bay. Además, el equipo promotor continúa ofreciendo la posibilidad de organizar campañas de recaudación en beneficio de refugios de otras comunidades mediante clubes de lectura, eventos especiales y actividades educativas.

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