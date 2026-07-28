Querían usar a Morgan para peleas de perros, pero él solo busca una familia que lo ame

Tras sufrir maltrato y ser abandonado en las calles de Bogotá, Morgan permanece en un hogar de paso mientras espera ser adoptado. Foto: Cortesía

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Morgan, un perro de raza pitbull de aproximadamente dos años y medio, busca una familia que le brinde una segunda oportunidad. El canino fue rescatado por la rescatista independiente de animales Odaly Ortega, quien asegura que el animal vivía en condiciones de maltrato antes de quedar abandonado en las calles de Bogotá.

Según relató la rescatista, Morgan permanecía con una persona que presuntamente lo golpeaba y, posteriormente, fue dejado a su suerte. Tras encontrarlo en condición de calle, Ortega decidió recibirlo en su hogar de paso mientras adelanta el proceso para encontrarle una adopción responsable.

“Lo rescaté de una persona que lo maltrataba. Lo dejaron abandonado y ahora está conmigo mientras encontramos una familia que realmente lo quiera y le dé el hogar que merece”, explicó Ortega.

Desde entonces, el perro ha recibido los cuidados básicos y, de acuerdo con la rescatista, ha demostrado ser un animal tranquilo, cariñoso y agradecido con las personas que lo rodean. Actualmente se encuentra esterilizado y en condiciones de ser adoptado.

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Aunque destaca por su carácter afectuoso, Ortega señaló que Morgan no convive bien con gatos, por lo que busca un hogar donde pueda desarrollarse en un ambiente adecuado para sus necesidades.

La rescatista aseguró que durante este tiempo han surgido algunas personas interesadas en adoptarlo, pero las solicitudes no han cumplido con los requisitos que ella considera indispensables. Según explicó, incluso recibió propuestas de personas que querían al perro para peleas o para utilizarlo únicamente como guardián de parqueaderos, razones por las que decidió no entregarlo.

Insiste en que Morgan solo será dado en adopción a una familia responsable, comprometida con su bienestar y dispuesta a brindarle los cuidados, el cariño y la estabilidad que necesita. “Se merece una segunda oportunidad. Solo quiere una familia que lo quiera y lo ame”, afirmó.

El proceso de adopción incluye una verificación previa para garantizar que el perro llegará a un entorno seguro y adecuado. Las personas interesadas en conocer a Morgan o iniciar el proceso de adopción pueden comunicarse con la rescatista Odaly Ortega a través del número de WhatsApp 313 379 1543.

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Mientras espera encontrar un hogar definitivo, Morgan continúa bajo el cuidado de su hogar de paso en Bogotá, donde recibe atención y afecto a la espera de una familia que le permita comenzar una nueva etapa lejos del abandono y el maltrato.

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