Preocupación por ojo cerrado de un chihuahua termina en risas en el veterinario

Binoo mostraba molestia en un ojo y su dueña corrió al veterinario; lo que parecía grave y costoso resultó ser solo un susto divertido.

02 de octubre de 2025 - 12:00 p. m.
Ante cualquier preocupación en la salud de su perro o gato, asista a un médico veterinario.
Foto: TikTok: @binoochi
Era cerca de la medianoche, cuando Ena Olivares notó algo extraño: Binoo, su perrita de tres años, mezcla de chihuahua y pomerania, tenía un ojo cerrado. La angustia la invadió; nunca antes había sucedido algo así. Con cuidado intentó limpiar el ojo, por si se trataba de un simple pelito, pero la molestia persistía.

Preocupada, Olivares decidió llevar a Binoo de inmediato al veterinario de urgencias más cercano. Antes de salir, grabó un video que pronto se volvió viral en TikTok: la perrita mantenía un ojo cerrado, mientras su cola no dejaba de moverse, mostrando que en realidad estaba tranquila. El clip alcanzó más de dos millones de visualizaciones, dejando a los usuarios divididos entre preocupación y ternura.

Aunque Binoo parecía relajada, la mujer prefirió no arriesgarse. En el veterinario, la revisión confirmó lo que poco a poco empezaba a sospechar: su pequeña estaba completamente sana. La factura, de USD $400, fue un pequeño precio por la tranquilidad de saber que Binoo no tenía ningún problema.

Tras conocerse la noticia de que Binoo estaba perfectamente, varios usuarios en redes compartieron sus propias experiencias y se rieron de la situación: “Mi perro fingió cojear cuando me rompí la pierna y estaba con muletas”, escribió uno. Otro agregó: “Jajaja, ¿por qué los chihuahuas hacen eso?”.

Así fue como, lo que comenzó como un susto, terminó en bromas y alivio. Si bien en esta ocasión no ocurrió nada grave, estar atentos a señales inusuales y acudir a un veterinario ante cualquier duda es siempre la mejor manera de cuidar a nuestros animales y prevenir problemas mayores.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

Por La Red Zoocial

