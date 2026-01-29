El “Covid de los gatos” no es lo que parece: lo que debe saber para cuidar a su felino

Esta enfermedad no se transmite a humanos ni a otros animales como los perros. Foto: Yuri Stopkin

En los últimos días, en redes sociales se ha hablado ampliamente sobre el brote mundial de una enfermedad felina denominada como el “Covid de los gatos”, lo que ha generado preocupación entre tutores y cuidadores de felinos. Ante la circulación de esta información, las autoridades distritales salieron a aclarar las dudas y a precisar que se trata de una denominación incorrecta que ha llevado a confusión.

Según explicó el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) a través de un comunicado, la enfermedad a la que hace referencia este término es en realidad la panleucopenia felina, un virus conocido desde hace décadas y para el cual existe una vacunación efectiva.

Esta enfermedad, también conocida como parvovirus felino, es altamente contagiosa y ataca principalmente el sistema inmunológico, el tracto digestivo y la médula ósea, provocando síntomas como diarrea, vómito, decaimiento y una disminución significativa de las defensas del organismo. No obstante, no se transmite a humanos ni a otras especies como los perros. El IDPYBA aclaró esto con el fin de desmentir rumores que sugerían posibles contagios a personas u otros animales.

Aunque a nivel mundial se ha registrado un aumento inusual de casos, la entidad precisó que en Bogotá no se han reportado brotes asociados a esta enfermedad. Aun así, el Instituto considera fundamental reforzar la información preventiva, especialmente porque el virus puede transportarse adherido a superficies, objetos, ropa o calzado, lo que facilita su ingreso a los hogares sin que las personas lo adviertan. Esta forma de transmisión es la razón por la que algunas personas han comparado erróneamente la panleucopenia con el Covid-19.

De acuerdo con los expertos, la principal herramienta de prevención es la vacuna triple felina, que protege contra la panleucopenia, la rinotraqueítis infecciosa y el calicivirus. Esta se aplica entre las 8 y 12 semanas de edad, requiere un refuerzo entre tres y cuatro semanas después y debe renovarse anualmente para mantener una protección adecuada. Mantener el esquema de vacunación al día es clave para reducir riesgos.

Desde el IDPYBA también hicieron un llamado a evitar la estigmatización y el abandono de los gatos. Con atención veterinaria oportuna y cuidados adecuados, muchos animales pueden recuperarse satisfactoriamente.

Finalmente, el instituto reiteró la importancia de informarse a través de fuentes oficiales y confiables y recordó que la tenencia responsable, la vacunación completa y la consulta veterinaria temprana son las principales herramientas para proteger la salud de los animales de compañía.

Recomendaciones del IDPYBA para cuidar a los gatos:

Mantener al día el esquema de vacunación, especialmente la vacuna triple felina.

Llevar al gato al veterinario si presenta síntomas como diarrea, vómito, decaimiento o pérdida del apetito.

Seguir estrictamente las indicaciones del profesional veterinario en caso de diagnóstico.

Aislar a los gatos diagnosticados para evitar la transmisión del virus a otros felinos y evitar el contacto directo durante el periodo de recuperación.

Desinfectar correctamente los espacios, objetos y superficies que hayan estado en contacto con secreciones, orina, saliva o vómito del animal, recordando que algunos objetos pueden seguir transmitiendo infecciones hasta por un año.

No abandonar ni discriminar a los gatos, ya que con atención oportuna y cuidados adecuados pueden recuperarse.

