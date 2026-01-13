El curioso caso del gato que “venía con la casa” y se volvió viral en redes sociales

El caso generó un amplio debate en redes sociales sobre cómo actuar cuando un gato aparece con frecuencia cerca de una casa. Foto: @omgilovelibraaaaaaaass

Un video publicado en TikTok se ha vuelto viral tras mostrar el curioso momento en el que el nuevo propietario descubre que su casa “venía incluida” con un gato. El clip, compartido por el usuario @omgilovelibraaaaaaaass, supera las 405.000 visualizaciones desde su publicación el 10 de enero.

La grabación comienza en el interior de una vivienda recién adquirida. Mientras la cámara avanza por el pasillo hacia la puerta principal, se detiene en una pequeña ventana lateral, donde se observa a un gato sentado tranquilamente en el exterior. El texto sobreimpreso en el video resume la escena con humor: “Así que la nueva casa de mi papá viene con un gato”.

La publicación despertó rápidamente la curiosidad de los usuarios, muchos de los cuales especularon con la posibilidad de que el animal hubiera sido abandonado por los antiguos dueños.

Ante estas dudas, el autor del video aclaró en los comentarios que el gato no había sido dejado atrás, sino que vive en la casa contigua. En un video posterior añadió un mensaje tranquilizador, explicando que el felino tiene hogar, aunque suele entrar libremente en la vivienda del nuevo propietario.

El caso generó un amplio debate en redes sociales sobre cómo actuar cuando un gato aparece con frecuencia cerca de una casa. Según la organización The Humane World for Animals, no existen reglas definitivas para determinar si un gato es una mascota perdida, abandonada o un gato comunitario.

No obstante, señalan que los gatos sociables y confiados con las personas suelen ser mascotas con acceso al exterior o animales domésticos extraviados, mientras que los gatos ferales tienden a mantenerse distantes incluso después de varios días de contacto.

La entidad recomienda hablar con vecinos y repartidores de la zona, notificar a refugios locales y revisar reportes de mascotas perdidas antes de asumir que el animal no tiene dueño, recordando que el comportamiento por sí solo no siempre es concluyente.

En los comentarios del video, el tono fue mayoritariamente humorístico. Algunos usuarios bromearon con que el gato era el verdadero dueño de la casa, mientras otros señalaron que ahora el padre del protagonista había ganado un nuevo y peculiar compañero. Incluso hubo quienes sugirieron, en tono jocoso, que todas las ventas de viviendas deberían incluir un animal sorpresa.

