¿Su perro lo escucha? Estudio muestra que algunos aprenden palabras sin recibir órdenes

Un estudio internacional publicado en la revista Science reveló que algunos perros con habilidades cognitivas excepcionales pueden aprender palabras nuevas simplemente escuchando conversaciones humanas, una capacidad que hasta ahora se consideraba propia de los niños pequeños.

La investigación, liderada por la científica Shany Dror desde la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena y la Universidad Eötvös Loránd de Hungría, demostró que estos peludos, conocidos como “aprendices dotados de palabras”, pueden asociar nombres con objetos sin recibir instrucción directa. Es decir, logran aprender el significado de palabras nuevas solo al oírlas en interacciones entre personas.

Durante siete años de trabajo, los investigadores identificaron alrededor de 45 perros con esta habilidad poco común. En los experimentos más recientes, 10 perros previamente reconocidos por conocer los nombres de varios juguetes lograron aprender nuevas palabras en apenas ocho minutos de exposición.

Incluso en condiciones de “escucha pasiva”, en las que los dueños hablaban entre ellos sin dirigirse al animal ni mirarlo, siete de los perros pudieron identificar correctamente los objetos nombrados.

Los resultados mostraron que estos perros no solo aprenden durante juegos o entrenamientos, sino también al observar e interpretar señales sociales, de forma funcionalmente similar a los niños de entre 18 meses y dos años. Además, la mayoría de los animales evaluados recordó los nombres aprendidos incluso dos semanas después.

Aunque muchos de estos casos corresponden a razas consideradas altamente inteligentes, como el border collie, la habilidad también se detectó en perros de otras razas y mestizos, incluidos shih tzu, yorkshire terriers y pequineses. Algunos dueños relataron que, tras mencionar palabras como “pizza” en una conversación cotidiana, el perro acudía con el juguete correspondiente.

Los expertos subrayan que se trata de animales profundamente excepcionales y que estos hallazgos no deben generalizarse al conjunto de los perros domésticos. Pruebas realizadas con perros comunes demostraron que, en general, no adquieren nuevos nombres de objetos solo escuchando conversaciones.

Más allá de lo anecdótico, el estudio aporta pistas relevantes sobre el origen del aprendizaje social y del lenguaje. Según Dror, estas capacidades cognitivas complejas probablemente surgieron antes del desarrollo del lenguaje humano y se reforzaron en los perros durante el proceso de domesticación, favoreciendo a aquellos más aptos para comprender y comunicarse con las personas.

La investigación abre nuevas preguntas sobre la mente animal y refuerza la idea de que algunos perros pueden comprender el lenguaje humano mucho más de lo que se pensaba, aunque los científicos advierten que aún se desconoce por qué solo unos pocos desarrollan esta sorprendente habilidad.

