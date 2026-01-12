Logo El Espectador
La Red Zoocial

Fundación animal hace llamado urgente por hogares de paso: “sin ellos no podemos continuar”

Las personas interesadas pueden ayudar acogiendo perritos o gatitos de todas las edades, desde bebés hasta animales adultos.

12 de enero de 2026 - 04:00 p. m.
La fundación se encarga de los gastos asociados al cuidado de los animales y acompaña a los hogares de paso durante todo el proceso.
Foto: adoptaunpeludo_
La fundación Adopta un Peludo alertó sobre la grave situación que viven debido a la falta de hogares de paso en Bogotá, hecho que pone en riesgo la continuidad de su labor de rescate y protección animal. La organización señaló que, sin el apoyo de estas familias temporales, no será posible seguir salvando vidas.

Los hogares de paso son fundamentales para la fundación, ya que permiten brindar un espacio seguro y amoroso a los animales rescatados mientras se recuperan y esperan una adopción responsable.

Ser hogar de paso implica participar en un proceso lleno de amor y aprendizaje, tener la oportunidad de marcar una diferencia real en la vida de un animal y vivir una experiencia solidaria y enriquecedora.

Las personas interesadas pueden ayudar acogiendo perritos o gatitos de todas las edades, desde bebés hasta animales adultos y de edad avanzada, según su disponibilidad y posibilidades. La fundación se encarga de los gastos asociados al cuidado de los animales y acompaña a los hogares de paso durante todo el proceso.

Quienes deseen sumarse a esta misión pueden comunicarse vía WhatsApp al 319 707 8977 o diligenciar el formulario que la fundación ha dispuesto en sus redes sociales.

Adopta un Peludo reiteró la invitación a la ciudadanía bogotana a unirse y contribuir activamente a la protección y bienestar de los animales que más lo necesitan.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

Pilar Medina(58659)Hace 1 minuto
Felicitaciones! Por fin notas sobre fundaciones y animales que necesitan ayuda en Colombia!!!
