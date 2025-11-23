“El gato más hermoso del mundo era callejero”: la historia de Freddy

El antes y después de Freddy, uno de los protagonistas más queridos de @chemanimals. Foto: @chemanimals

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Freddy es un pequeño gato que pasó de ser rechazado por su apariencia física a convertirse en una mascota solicitada para posar y aparecer en revistas. Su historia fue compartida por el creador de contenido @chemanimals (con más de 10 millones de seguidores en TikTok), conocido por su serie “Conociendo Mascotas”, donde narra historias de animales, incluidos los de algunas celebridades.

En un video publicado recientemente, que marca el inicio de una nueva temporada del formato, el tiktoker revela el origen de uno de sus propios compañeros felinos. Se trata de Freddy, un gato abandonado que en sus primeros días de vida fue considerado “feo” y difícil de adoptar, pero que hoy acumula más de 50 millones de visualizaciones en los videos donde aparece. Incluso, según @chemanimals, ha sido solicitado para modelar en revistas y otros proyectos.

La historia comenzó cuando unos amigos del creador, conocedores de su experiencia en rescate y cuidado animal, le enviaron la foto de un gatito que necesitaba un hogar. En la imagen, Freddy, de apenas 20 días de nacido, lucía frágil y con problemas de salud evidentes. “Cuando vimos la foto, era un gato extremadamente pequeño y se veía muy enfermo”, recuerda el creador de contenido.

A pesar del delicado estado de salud del animal, el equipo decidió hacerse cargo. Con cuidados constantes, atención veterinaria y un proceso paciente de recuperación, Freddy no solo sobrevivió, sino que se transformó en un gato lleno de energía. “Hay muchas personas que se sorprenden cuando ven este cambio”, señaló @chemanimals, quien también compartió imágenes del antes y el después.

Hoy, Freddy es uno de los protagonistas más queridos del canal. Su crecimiento, su personalidad y sus ocurrencias han logrado conectar con audiencias de todo el mundo. “Quería que conocieran un poco más de mí a través de mis mascotas”, explica el tiktoker, quien adelantó que próximamente compartirá también la historia de uno de sus perros en esta nueva temporada.

Este gatito que alguna vez fue descartado por su apariencia es ahora un símbolo de transformación y cariño en redes sociales.

@chemanimals El gato mas hermoso del mundo era callejero ♬ sonido original - Chemanimals

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱