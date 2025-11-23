Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Gatos

“El gato más hermoso del mundo era callejero”: la historia de Freddy

Freddy, un gato que fue rechazado por su apariencia, hoy es una sensación en redes sociales con videos de más de 50 millones de visualizaciones.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
23 de noviembre de 2025 - 12:00 p. m.
El antes y después de Freddy, uno de los protagonistas más queridos de @chemanimals.
El antes y después de Freddy, uno de los protagonistas más queridos de @chemanimals.
Foto: @chemanimals
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Freddy es un pequeño gato que pasó de ser rechazado por su apariencia física a convertirse en una mascota solicitada para posar y aparecer en revistas. Su historia fue compartida por el creador de contenido @chemanimals (con más de 10 millones de seguidores en TikTok), conocido por su serie “Conociendo Mascotas”, donde narra historias de animales, incluidos los de algunas celebridades.

En un video publicado recientemente, que marca el inicio de una nueva temporada del formato, el tiktoker revela el origen de uno de sus propios compañeros felinos. Se trata de Freddy, un gato abandonado que en sus primeros días de vida fue considerado “feo” y difícil de adoptar, pero que hoy acumula más de 50 millones de visualizaciones en los videos donde aparece. Incluso, según @chemanimals, ha sido solicitado para modelar en revistas y otros proyectos.

Vínculos relacionados

Excompañeras de cuarto se enfrentan en tribunales por la custodia de un gato: ¿qué pasó?
“Algún día volveremos a vernos”: La historia de un perro que lo hará llorar en 10 minutos
Revelan los nombres de gato más populares para el año 2025: conózcalos aquí

La historia comenzó cuando unos amigos del creador, conocedores de su experiencia en rescate y cuidado animal, le enviaron la foto de un gatito que necesitaba un hogar. En la imagen, Freddy, de apenas 20 días de nacido, lucía frágil y con problemas de salud evidentes. “Cuando vimos la foto, era un gato extremadamente pequeño y se veía muy enfermo”, recuerda el creador de contenido.

A pesar del delicado estado de salud del animal, el equipo decidió hacerse cargo. Con cuidados constantes, atención veterinaria y un proceso paciente de recuperación, Freddy no solo sobrevivió, sino que se transformó en un gato lleno de energía. “Hay muchas personas que se sorprenden cuando ven este cambio”, señaló @chemanimals, quien también compartió imágenes del antes y el después.

Hoy, Freddy es uno de los protagonistas más queridos del canal. Su crecimiento, su personalidad y sus ocurrencias han logrado conectar con audiencias de todo el mundo. “Quería que conocieran un poco más de mí a través de mis mascotas”, explica el tiktoker, quien adelantó que próximamente compartirá también la historia de uno de sus perros en esta nueva temporada.

Este gatito que alguna vez fue descartado por su apariencia es ahora un símbolo de transformación y cariño en redes sociales.

@chemanimals

El gato mas hermoso del mundo era callejero

♬ sonido original - Chemanimals

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Gatos

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.