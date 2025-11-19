Revelan los nombres de gato más populares para el año 2025: conózcalos aquí

Rover identificó que las principales fuentes de inspiración para los nuevos dueños son el entretenimiento (33%). Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Rover, la reconocida plataforma de servicios de cuidado de mascotas, publicó su lista anual con los nombres de gato más populares en Estados Unidos para 2025. El reporte se elaboró a partir de millones de nombres registrados por los usuarios, lo que permite identificar con precisión las tendencias actuales entre los dueños de felinos.

La relevancia del nombre no es trivial. Un estudio publicado en Scientific Reports en 2019 demostró que los gatos pueden reconocer su propio nombre, incluso cuando es pronunciado por personas desconocidas.

En el experimento, los animales escucharon varias palabras con la misma entonación, incluida la suya, y aunque sus reacciones fueron sutiles, como mover una oreja o girar la cabeza, los investigadores concluyeron que sí distinguen su nombre del resto.

En cuanto a las tendencias de 2025, Rover identificó que las principales fuentes de inspiración para los nuevos dueños son el entretenimiento (33%), la raza del gato (20%), el humor (17%), la naturaleza y el espacio (16%) y la comida (12%). La cultura de los años 90 sigue influyendo, con nombres como Simba, Casper o Phoebe, mientras que aumentan las opciones inspiradas en alimentos, como Beans, Sushi y Tofu.

El ranking completo muestra una mezcla de nombres modernos, clásicos y fuertemente vinculados a la cultura pop. Sin embargo, los más repetidos revelan una clara preferencia nacional por nombres cortos, sonoros y fáciles de reconocer para los propios felinos.

Los 10 nombres de gato más populares en Estados Unidos:

Luna Milo Leo Lily Coco Loki Simba Bella Ollie Charlie

Con esta nueva clasificación, Rover confirma que los dueños estadounidenses siguen optando por nombres que combinan ternura, personalidad y referencias culturales reconocibles. La lista completa refuerza una tendencia clara: los nombres de los gatos se eligen cada vez con más intención y creatividad, reflejando la importancia que las mascotas han ganado dentro del hogar moderno.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱