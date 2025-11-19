“Algún día volveremos a vernos”: La historia de un perro que lo hará llorar en 10 minutos

My Little Puppy ya fue anunciado para Nintendo Switch y PlayStation 5, pero por el momento solo está disponible en computador (PC) a través de Steam. Foto: PlayStation Store

“Cuenta la leyenda que, cuando partes de este mundo, el perro que está en el cielo te espera para recibirte con cariño”, así comienza My Little Puppy un juego para computador que está conmoviendo a todo el Gaming. Una costumbre de los últimos años dentro de la categoría de los videojuegos independientes. Si Stray nos mostró el mundo desde los ojos de un gato, esta nueva propuesta lo hará llorar con apenas 10 minutos de gameplay. Una historia que toca las fibras de cualquiera, sea un ávido jugador, o un usuario casual que busca entretenerse.

Bong-gu, un corgi galés, ya está en el cielo de los perros, pero un día, mientras descansaba, nota el olor de su humano. Ese mismo que con tanto amor y dedicación lo cuidó durante toda su vida. Hasta que sus patas pidieron un descanso. Ese aroma fue la señal que Bong-gu tanto llevaba esperando desde que llegó al cielo, pero el rastro es débil y ahora deberá ir en busca de un último abrazo, de un último beso.

Así comienza la trama de esta entrañable narrativa llevada al mundo de los videojuegos. En la que el gamer deberá salir del cielo de los perros, sortear obstáculos, pedir ayuda de otros perros y otros humanos, saltar, correr y sobre todo volver a sentirse vivo. “My Little Puppy es más que la historia de un perro; es una historia de relaciones, despedidas y reencuentros que refleja la vida misma”, dice su descripción.

¿Dónde se puede jugar My Little Puppy?

Este juego para PC está disponible en Steam, la biblioteca de videojuegos para computador más grande del mundo, a partir del 7 de noviembre de 2025. Lejos de ser simple título para pasar el rato, su historia trata temas tan profundos como el duelo, la lealtad y la esperanza. Aquella con la que todos despedimos a alguien, esperando, algún día, reencontranos con amigos, seres queridos y mascotas.

Hasta la fecha, la entrega desarrollada por Dreamotion y editada por Krafton, un gigante de los videojuegos en Corea del Sur, acumula críticas “extremadamente positivas”. Además, ya ostenta dos premios. El Indie Expo 2025 y el OTK Games Expo 2025. Una muestra no solo de que su historia está bien escrita y valorada, sino que su jugabilidad hace su trabajo para sacarnos más de una lágrima de tristeza.

Incluso, son los mismos jugadores los que resaltan el excelente trabajo de los programadores con este juego, haciéndolo realista, por las emotivas escenas y por las mecánicas de movimiento del protagonista; un corgi galés muy juguetón. “Aquellas reviews (reseñas) que afirman que el juego te hará llorar dentro de los primeros 10 minutos no mienten. Solo por eso vale el precio”, señaló un usuario en Steam.

¿Cuánto vale My Little Puppy en Steam?

En el caso puntual de Colombia, la emocionante entrega tiene un costo de COP 58.800 por un contenido corto, pero emocionalmente intenso que hasta ahora no tiene confirmada una expansión o segunda parte. Además, el juego también explora y plantea la idea de que existe un puente entre el mundo y el cielo de los perros, donde los peludos que nos acompañaron en la tierra nos esperan del otro lado.

“Esperamos que esta historia sirva de consuelo a quienes esperan reencontrarse con un gran amigo o un familiar, o a quienes se preparan para una despedida inevitable. Algún día volveremos a vernos”.