El gato más tímido de una fundación encontró un hogar antes de fin de año: la historia Nilo

La Fundación El Gatio, organización dedicada al rescate y adopción de gatos en Bogotá, compartió en sus redes sociales la historia de Nilo, un felino que durante meses pasó desapercibido por las familias interesadas en adoptar, pero que finalmente encontró un hogar definitivo en un cierre de año cargado de emoción.

Según relató la fundación a través de su cuenta de Instagram (@fundacionelgatio), Nilo se caracterizaba por su carácter tímido y esquivo. Aunque era descrito como un gato amoroso y tranquilo, en cada jornada de adopción parecía no “hacer clic” con quienes se acercaban a conocerlo. Desde la experiencia de sus rescatistas, el tiempo fue dando una explicación que solo se entendió al final: Nilo no estaba esperando cualquier familia, sino la suya.

El momento llegó cuando una familia se acercó nuevamente a la fundación y el comportamiento del gato fue distinto. De acuerdo con el relato de El Gatio, Nilo se mostró confiado y cercano, especialmente con la hija pequeña del hogar, a quien observaba y se acercaba con una atención particular. “La manera en que la miraba y se le acercaba fue definitiva”, señaló la fundación, que describió ese encuentro como el instante en el que “se unieron las puntas del hilo rojo”.

La adopción no solo marca un nuevo comienzo de vida para Nilo, sino también un cierre simbólico para la fundación, que celebró la salida del gato como una forma de terminar el año con esperanza. “Su ausencia va a doler, pero es su turno”, expresaron las cuidadoras, reconociendo la combinación de alegría y nostalgia que acompaña cada adopción responsable.

La historia de Nilo adquiere una dimensión aún más significativa al conocer su origen: fue encontrado abandonado dentro de una caja de cartón en un andén. Afortunadamente, los integrantes de la Fundación El Gatio lo encontraron, lo rescataron y le brindaron atención, protección y un entorno seguro mientras esperaba la oportunidad de llegar a un hogar definitivo.

Desde la organización agradecieron a la familia adoptante por abrirle las puertas de su corazón y reiteraron que la adopción es un proceso de encuentro mutuo. En este caso, Nilo no solo fue elegido, sino que también eligió.

