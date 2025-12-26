Logo El Espectador
La Red Zoocial
Perros

Milagro de Navidad: perro se reencuentra con su familia tras casi cinco años perdido

Detrás del reencuentro hubo voluntarios, solidaridad ciudadana y una cadena de ayudas que cruzó fronteras. Esta es la historia.

26 de diciembre de 2025 - 02:00 p. m.
Patricia abraza por primera vez a Choco tras casi cinco años de separación, en un reencuentro marcado por la emoción y la solidaridad que hizo posible su regreso a casa.
Foto: Univision Sacramento
Un perrito que estuvo desaparecido durante casi cinco años regresó recientemente a los brazos de su familia, en un emotivo reencuentro que ha sido descrito como un verdadero milagro de Navidad.

Se trata de Choco, un perro salchicha mestizo que se perdió en Sacramento, California, el 19 de mayo de 2021, y que fue localizado recientemente en Lincoln, Michigan, a más de 3.000 kilómetros de su hogar original. La historia fue dada a conocer a través de una nota informativa de Univision Sacramento.

Según informó el medio local, durante cuatro años y siete meses, Patricia Orozco, tutora del canino, vivió con la incertidumbre de no saber qué había ocurrido con su mascota: “Durante todo ese tiempo yo me preguntaba si estaría vivo, qué estaría haciendo, si lo estaban tratando bien”.

Orozco relató que Choco tenía una naturaleza inquieta y solía escaparse de la casa para explorar, pero siempre regresaba. Por esa razón, decidió instalar una cerca en su propiedad. Sin embargo, en mayo de 2021, el perro volvió a salir y, esta vez, no regresó.

Tras la desaparición, la mujer intentó encontrarlo contactando a refugios de animales, a vecinos y difundiendo su foto en redes sociales. Con el paso del tiempo, la posibilidad de reencontrarse con su peludo parecía cada vez más lejana.

La sorpresa llegó recientemente, cuando la mujer recibió un mensaje de texto de una persona que aseguraba que su perro había sido encontrado. El aviso se originó gracias al microchip que el animal tenía implantado, un pequeño dispositivo del tamaño de un grano de arroz que contiene un número de identificación vinculado a los datos del tutor. Aunque el número telefónico registrado ya no estaba activo, una persona cercana a Orozco recibió la notificación y logró hacerla llegar hasta ella.

El veterinario Ricardo Gaitán explicó a Univision Sacramento cómo funciona este sistema de identificación. “Es una pieza más o menos del tamaño de un arroz, que se implanta por medio de una inyección debajo de la piel del animal. Ese número queda ligado a los datos del propietario: nombre, dirección, teléfono y correo electrónico”, señaló. En este caso, el microchip fue clave para confirmar la identidad de Choco y rastrear a su familia.

El proceso para traer a la mascota de regreso a casa no fue tan fácil. Su cuidadora enfrentó otro momento de confusión cuando le informaron que Choco se encontraba en Lincoln. Pensó que se trataba de Lincoln, California, pero minutos después le aclararon que el perro estaba en Lincoln, Michigan.

De acuerdo con el reporte de Univision Sacramento, una mujer llamada Cindy, vinculada a un grupo voluntario, coordinó el operativo de regreso de Choco. Otra persona donó puntos de una aerolínea para cubrir el traslado, y una voluntaria viajó desde California hasta Michigan para traer al perro de vuelta con su familia.

El esperado reencuentro entre Patricia y su perro fue profundamente emotivo. “No lo puedo decir en palabras. Fue algo muy bonito, verlo con vida”, expresó.

La historia de Choco se ha convertido en un ejemplo de cómo, incluso después de años de ausencia, los reencuentros aún son posibles y cómo un microchip puede marcar la diferencia entre una despedida definitiva y un regreso a casa.

