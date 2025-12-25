Voluntarios tejieron 46.000 ratones de lana para gatos sin hogar y rompieron récord Guinness

Paquetes llenos de lana, colores y dedicación recorrieron el país hasta convertirse en una herramienta clave de enriquecimiento para gatos que esperan una segunda oportunidad. Foto: @animalsindistress

Los lectores de Woman’s Weekly, una revista muy popular en el Reino Unido sobre temas de estilo de vida, transformaron este año su tradicional proyecto de tejido en un hito solidario de alcance mundial. La convocatoria para confeccionar juguetes artesanales no solo movilizó a miles de voluntarios, sino que permitió romper un récord Guinness y llevar estímulo y bienestar a miles de gatos rescatados que esperan un hogar en refugios de todo el país.

A comienzos de año, la revista propuso a sus suscriptores participar en un proyecto solidario: tejer ratones de lana destinados a gatos que viven en centros de rescate. Para ello, Woman’s Weekly compartió un patrón gratuito y exclusivo con su comunidad. La respuesta superó cualquier expectativa. En cuestión de semanas, la sede de la publicación en Londres empezó a recibir paquetes procedentes de distintos puntos del país, todos cargados de pequeñas figuras hechas a mano.

Al final, lograron reunir 46.506 ratones de lana, una cifra que permitió establecer oficialmente un récord mundial Guinness por la mayor cantidad de juguetes tejidos donados para animales rescatados. Estos objetos, diseñados para estimular el juego y reducir el estrés, comenzaron a distribuirse en más de 300 centros de rescate felino en todo el territorio británico.

Para quienes trabajan a diario con animales vulnerables, el impacto ha sido inmediato. Nicola Murray, gerente del Centro Felino del Noroeste de Londres, destacó el valor de la iniciativa: “El volumen recibido ha sido extraordinario. Artículos de enriquecimiento como estos son vitales para el bienestar de los gatos bajo nuestro cuidado. Estamos sumamente agradecidos por los miles de ratones tejidos donados”.

Desde la redacción de Woman’s Weekly, el proyecto fue descrito como una muestra del poder de la acción colectiva. Geoff Palmer, editor de la revista, calificó el concurso de manualidades como “un testimonio extraordinario de la generosidad y el espíritu comunitario de nuestros lectores”.

Según explicó el editor, esta iniciativa se suma a otras campañas impulsadas en años anteriores, siempre con el objetivo de unir a la comunidad del tejido alrededor de causas solidarias. “Cada ratón fue hecho a mano con mucho cariño. La respuesta superó todas las expectativas y nos alegra que el esfuerzo colectivo haya generado no solo un récord mundial, sino un impacto tangible”, señaló.

La gratitud también se hizo visible en redes sociales. Animals In Distress, un centro de rescate y reubicación de gatos, perros y pequeños animales ubicado en South Devon, Inglaterra, compartió en Instagram la llegada de una caja llena de ratones tejidos. “Qué regalo tan maravilloso, que no esperábamos”, escribió la organización, agradeciendo a los lectores de Woman’s Weekly. En la publicación, dos felinos rescatados, Benny y Jet, posaron junto a los juguetes como símbolo del alcance real de la iniciativa.

El proyecto dejó en evidencia cómo una actividad creativa y tradicional puede transformarse en una herramienta de bienestar animal, conectando a miles de personas con una causa común y ofreciendo un pequeño gesto de alivio a quienes más lo necesitan.

