El químico oculto en su hogar que estaría afectando la salud de los gatos

Un estudio internacional reciente encendió las alertas sobre la exposición de las mascotas a compuestos químicos presentes en la vida cotidiana.

La investigación determinó que los gatos que viven exclusivamente dentro del hogar registran concentraciones significativamente más altas de bisfenol A (BPA) que aquellos que tienen acceso al exterior, lo que vincula directamente el entorno doméstico con una presencia constante de este disruptor endocrino.

El bisfenol A es un compuesto orgánico sintético utilizado desde mediados del siglo XX en la fabricación de plásticos de policarbonato y resinas. Según la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC), se trata de un material esencial para aportar resistencia y durabilidad a numerosos productos.

Aunque suele asociarse con envases de alimentos, su presencia va mucho más allá, pues se encuentra en el recubrimiento interno de latas, en botellas plásticas reutilizables, en componentes de electrodomésticos y dispositivos electrónicos, así como en barnices, pinturas, ciertos tipos de mobiliario y hasta en accesorios y juguetes para mascotas.

Para evaluar el impacto de este químico en la fauna doméstica, los investigadores analizaron muestras de pelo de 70 gatos sanos, con edades entre 1 y 15 años. Los resultados fueron contundentes: el 97 % de las muestras presentaron niveles detectables de BPA.

Sin embargo, la diferencia más marcada apareció al comparar los estilos de vida. Los felinos que permanecen las 24 horas en espacios cerrados mostraron concentraciones considerablemente superiores frente a los que frecuentan patios o jardines.

Los científicos sugieren que el contacto permanente con alfombras, polvo doméstico y dispositivos electrónicos constituye una vía constante de transferencia del compuesto hacia el animal. A esto se suma un factor propio de la especie: el hábito de acicalamiento. Al lamer su pelaje varias veces al día, los gatos ingieren partículas de polvo o microplásticos adheridos a su cuerpo, lo que facilita el ingreso del BPA a su sistema digestivo.

La preocupación en la comunidad científica radica en que el bisfenol A es considerado un disruptor endocrino. De acuerdo con información de la Clínica Mayo, este compuesto puede imitar la estructura del estrógeno e interferir en procesos hormonales.

En humanos, diversas investigaciones han explorado posibles vínculos con alteraciones en el desarrollo neurológico, el metabolismo y el sistema cardiovascular, especialmente en etapas tempranas de crecimiento.

No obstante, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha señalado que, tras revisar múltiples estudios, los niveles bajos actualmente detectados en alimentos se consideran seguros para el consumo humano. Aun así, la entidad mantiene un monitoreo permanente para actualizar sus lineamientos conforme avance la evidencia científica.

Ante este panorama, los expertos recomiendan reducir la exposición en el entorno doméstico mediante acciones preventivas, como preferir recipientes de cerámica o acero inoxidable en lugar de plástico, mantener una limpieza frecuente que ayude a controlar el polvo acumulado y ventilar los espacios para renovar el aire.

Los hallazgos refuerzan la necesidad de prestar atención a los materiales presentes en el hogar, especialmente cuando las mascotas pasan toda su vida en interiores.

