Denuncian orden de desalojo en santuario animal de Bogotá: 113 animales estarían en riesgo

En las últimas horas, la senadora animalista del Pacto Histórico Esmeralda Hernández denunció que la Alcaldía de Bogotá, bajo la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, ordenó el desalojo de la Granja La Marielita, un santuario comunitario ubicado en el Ecobarrio La Esmeralda, en la localidad de Teusaquillo, noroccidente de la ciudad. Según afirmó la senadora en un comunicado de prensa, esta decisión dejaría en la calle a 113 animales rescatados de situaciones de maltrato y abandono.

De acuerdo con la congresista, la orden emitida por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) sería “arbitraria y repudiable”, pues no existiría una orden judicial que la respalde. También informó que la Granja La Marielita funciona desde hace más de 20 años como un espacio de rehabilitación y cuidado de pequeñas especies, además de escenario pedagógico para estudiantes de colegios y universidades que asisten a procesos de educación ambiental y bienestar animal.

Hernández aseguró que la medida resulta contradictoria, ya que el mismo Distrito reconoció a la zona como el primer Ecobarrio de la ciudad y ha destacado en diferentes ocasiones el trabajo ambiental y comunitario que allí se desarrolla. “Sin que medie orden judicial, se pretende desalojar un proyecto que ha servido a la ciudad, que no tiene fines comerciales y que ha sido sostenido exclusivamente por la comunidad”, señaló.

La Granja es administrada por la Fundación Sociocultural Emmanuel, organización sin ánimo de lucro que, con apoyo de los vecinos, mantiene el legado de su fundadora, Marielita. En el lugar habitan conejos, gallos rescatados de peleas, patos, gansos y otras especies que, según los voluntarios, reciben atención veterinaria, vacunación y procesos de adaptación.

Jhon López, voluntario del santuario, advirtió que si el desalojo se concreta, los animales quedarían en condición de vulnerabilidad y se afectaría también a cientos de niños y jóvenes que participan semanalmente en actividades formativas. “Aquí no se reproducen ni se comercializan animales, se rescatan y se les brinda un hogar”, afirmó.

¡Atentos a esta denuncia! Galán ha ordenado el desalojo de un santuario de animales que lleva 20 años existiendo.

Según informó Noticias Caracol, la decisión del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) de ordenar el desalojo se produjo tras visitas técnicas realizadas por funcionarios de la entidad, en las que, según el reporte, se evidenciaron presuntos incumplimientos a la normativa vigente.

De acuerdo con la entidad, actividades relacionadas con el mantenimiento o la exhibición de animales requieren conceptos de uso del suelo y autorizaciones ambientales específicas, documentos que, según indicaron, no estarían tramitados para el caso del espacio ubicado en La Esmeralda.

Ante la situación, la senadora convocó para el 19 de febrero una mesa técnica con el IDRD y otras entidades distritales, con el fin de revisar la decisión antes del plazo máximo fijado para el 10 de marzo. Hernández hizo un llamado al Distrito para que, en lugar de ejecutar el desalojo, se construyan soluciones concertadas que garanticen la protección de los animales y la continuidad del proyecto comunitario.

