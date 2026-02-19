Jornada veterinaria gratis en La Candelaria: vacunación y microchip para mascotas

Durante la jornada se ofrecerán servicios como valoración clínica general, vacunación, desparasitación e implantación de microchip. Foto: IDPYBA

La administración distrital de Bogotá continúa fortaleciendo las acciones en favor del bienestar animal y la tenencia responsable. En esta oportunidad, la Alcaldía Local de La Candelaria convocó a los habitantes del centro de la ciudad a participar en una nueva jornada y brigada médico veterinaria gratuita para mascotas, que se realizará el sábado 21 de febrero de 2026, a partir de las 9:00 a. m., en el sector de Las Aguas.

La actividad tendrá lugar en la calle 18 #1-91 y está dirigida a residentes de la localidad de La Candelaria que tengan perros o gatos. Durante la jornada se ofrecerán servicios sin costo como valoración clínica general, vacunación, desparasitación e implantación de microchip, herramientas fundamentales para la prevención de enfermedades y el adecuado control sanitario de los animales de compañía.

De acuerdo con la alcaldesa local, Angélica María Angarita Serrano, este tipo de iniciativas contribuyen al fortalecimiento del tejido social y al cuidado integral de la comunidad.

“La protección y el bienestar de nuestros animales de compañía también hacen parte del cuidado integral de nuestra comunidad. Con esta brigada queremos apoyar a las familias de La Candelaria y fortalecer la tenencia responsable en la localidad”, afirmó.

La jornada contará con 50 cupos disponibles, por lo que las personas interesadas deberán realizar inscripción previa a través del número 319 337 7943, en horario de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m.

Como requisitos, los participantes deberán acreditar residencia en La Candelaria, presentar fotocopia del documento de identidad del tenedor y copia de un recibo de servicio público con vigencia no mayor a tres meses.

Estas brigadas cumplen un papel clave en la salud pública y en la construcción de una cultura de respeto por los animales. La vacunación y la desparasitación reducen riesgos de enfermedades transmisibles, mientras que el microchip facilita la identificación y recuperación de mascotas en caso de extravío.

Además, promueven la corresponsabilidad de los cuidadores y refuerzan el mensaje de que el bienestar animal es un compromiso colectivo.

Con este tipo de espacios gratuitos, la administración local reafirma su propósito de promover una ciudad que protege y reconoce a los animales de compañía como parte esencial de los hogares y de la vida comunitaria en el centro histórico de la capital.

