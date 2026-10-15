Por años, la cotidianidad del barrio de Ziverbey, en Estambul, estuvo marcada por la presencia de Tombili, un gato callejero cuyo nombre, término turco empleado habitualmente para mascotas regordetas y cariñosas, reflejaba la simpatía que despertaba entre los residentes. Durante más de una década, el animal vivió como un habitante más de la zona, caracterizado por su temperamento apacible e indiferente ante el bullicio urbano y los intentos de interacción de los transeúntes.

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En esta ciudad hay una estatua que vecinos exigieron para recordar a un gato callejero

El salto a la fama internacional de Tombili ocurrió a principios de 2016, cuando la fotografía del felino reclinado cómodamente sobre una acera, contemplando el paso de las personas, se viralizó en redes sociales. La postura relajada del animal inspiró numerosos memes y publicaciones a nivel global, convirtiéndolo en un icono digital y en un símbolo cultural de la capital turca, donde llegó a contar con etiquetas y páginas dedicadas en plataformas digitales.

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Sin embargo, pocos meses después de alcanzar popularidad global, el felino enfermó gravemente y falleció tras un mes de complicaciones de salud. La noticia generó conmoción entre los vecinos, quienes colocaron carteles y mensajes de despedida en el rincón donde solía descansar, calificándolo como la «mascota de la calle».

Ante el temor de que los homenajes florales y notas escritas se deterioraran con el tiempo, la comunidad organizó una recolección de firmas en la plataforma Change.org. La iniciativa reunió más de 17.000 peticiones para solicitar a las autoridades locales la erogación de un monumento permanente en su memoria.

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La solicitud fue acogida por el municipio y encomendada al escultor local Seval Şahin, quien recreó en bronce la emblemática figura del felino en su pose característica. La estatua fue inaugurada formalmente el Día Mundial de los Animales en el mismo lugar de la acera donde Tombili solía recostarse.

Durante la ceremonia de develación, que contó con el agradecimiento de las autoridades locales a los defensores de los animales, cientos de personas acudieron para depositar flores, velas y alimento, consolidando el espacio como un hito de la empatía comunitaria y el afecto hacia los animales comunitarios de la ciudad.

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