En este museo realizarán actividades especiales por el Día del Gato Negro

El taller se llevará a cabo los sábados 10 y 17 de octubre de 2026, en un horario de 13:00 a 15:00 horas, teniendo como sede la…

El Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental (MHNCA), recinto perteneciente a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, anunció la realización del taller infantil y familiar “Miaullidos panterosos”, enmarcado en las actividades culturales programadas para octubre de 2026. La iniciativa busca combatir las supersticiones asociadas con los felinos de pelaje negro y fomentar la adopción responsable.

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El taller se llevará a cabo los sábados 10 y 17 de octubre de 2026, en un horario de 13:00 a 15:00 horas, teniendo como sede la Biblioteca Xochiquétzal dentro de las instalaciones del museo. La dinámica está dirigida a personas de ocho años en adelante.

El acceso a “Miaullidos panterosos” no requiere reservación previa ni un pago extra, ya que se encuentra incluido en el boleto general de entrada al reciento. La tarifa de acceso general es de 39 pesos mexicanos, mientras que los niños, estudiantes y maestros cuentan con un costo preferencial de 19 pesos. Las entradas pueden adquirirse directamente en la taquilla, la cual opera de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas.

Durante las sesiones, los asistentes aprenderán sobre las características de estos animales para desmentir mitos históricos de mala suerte y elaborarán un separador de libros temático.

Aunque a nivel internacional no existe un consenso único para el Día del Gato Negro, conmemorándose en distintas regiones en fechas como el 17 de agosto, el 27 de octubre o el 17 de noviembre, recintos en México concentran sus esfuerzos en octubre previo a las festividades de fin de año. Esta labor cobra relevancia dado que los gatos negros enfrentan un alto estigma social y suelen ser los últimos en ser elegidos dentro de los refugios de animales.

Un recorrido biodiverso

Aprovechando la visita al taller, el público puede recorrer las nueve bóvedas semiesféricas que conforman los 7,500 metros cuadrados de exhibición del recinto. El patrimonio del museo alberga más de 2,800 ejemplares distribuidos en cuatro colecciones principales: geológica, paleontológica, zoológica y de herbario.

Entre sus principales atractivos se encuentra el ejemplar de Diplodocus, un dinosaurio herbívoro de 25 metros de largo, cuatro metros de alto y 276 huesos que se exhibe en la Sala de Evolución de la Vida desde 1964. La oferta se complementa con las salas permanentes de Diversidad Biológica y México Megadiverso, las exposiciones temporales, el Biolaboratorio y el Cárcamo de Dolores.

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