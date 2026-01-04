Logo El Espectador
La Red Zoocial
Gatos

En video: gata pasó toda la noche en la cuna de una niña y esto fue lo que hizo

Las imágenes fueron compartidas en TikTok, donde superaron las 775 mil reproducciones y acumularon más de 92 mil ‘me gusta’.

04 de enero de 2026 - 12:59 p. m.
Imagen de referencia. Debido a la oscuridad, la madre no advirtió que la mascota había quedado dentro de la habitación y mucho menos en la cuna de la niña.
Imagen de referencia. Debido a la oscuridad, la madre no advirtió que la mascota había quedado dentro de la habitación y mucho menos en la cuna de la niña.
Foto: @aboldnewhue_
Un video difundido en redes sociales se ha vuelto viral al mostrar a una gata que, por un descuido, pasó toda la noche durmiendo en la cuna junto a una niña de dos años, protagonizando una escena que ha enternecido a miles de usuarios.

El hecho ocurrió en Illinois, Estados Unidos, cuando Tori McKee, de 33 años, revisó como cada mañana el monitor de bebé para verificar si su hija Carolina continuaba dormida.

Si bien la menor seguía profunda, la madre notó una presencia inesperada: Poppy, la gata de la familia, descansaba tranquilamente a su lado dentro de la cuna.

Según relató McKee al medio Newsweek, la familia había organizado una reunión la noche anterior y, en medio del movimiento, la luz nocturna del cuarto se desconectó. Debido a la oscuridad, la madre no advirtió que la mascota había quedado dentro de la habitación y mucho menos en la cuna de la niña.

Las imágenes del monitor muestran a la gata y a la pequeña recostadas una junto a la otra, moviéndose ocasionalmente para acomodarse, sin que la niña se despertara durante la noche.

McKee destacó que ambas mantienen un vínculo especial, ya que Carolina fue el único hijo que la familia llevó a casa como recién nacida desde que tienen a Poppy.

Al revisar el video, la madre expresó su sorpresa al comprobar que la gata no interrumpió el sueño de la menor. Por el contrario, Carolina durmió toda la noche y despertó recién a las 10 de la mañana, algo inusual para ella. Al ser retirada de la cuna, la niña señaló a la gata y la llamó “tat”, su forma de decir “gato”.

El video fue compartido posteriormente en TikTok, donde superó las 775 mil reproducciones y recibió más de 92 mil “me gusta”. La reacción del público ha sido ampliamente positiva, con cientos de comentarios destacando la ternura del vínculo entre la niña y la mascota.

Entre los mensajes más comentados, algunos usuarios bromearon con que la convivencia nocturna podría repetirse, mientras otros celebraron la improvisada pijamada que, sin dudas, dejó una imagen inolvidable.

