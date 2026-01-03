Inicie el 2026 ayudando a animales de la calle: refugio convoca voluntariado en Bogotá

Las jornadas de voluntariado incluyen actividades de cuidado, alimentación y bienestar para perros y gatos rescatados, especialmente en Ciudad Bolívar. Foto: @ladelosperrosr7

El Refugio Instinto, un albergue que trabaja por el rescate, la esterilización y el cuidado de perros y gatos en condición de calle en distintas localidades de Bogotá, especialmente en Ciudad Bolívar, inició el 2026 con una invitación abierta a la ciudadanía para sumarse como voluntaria y fortalecer su labor en favor de los animales sin hogar.

A través de sus redes sociales (@ladelosperrosr7), la organización anunció dos jornadas de voluntariado programadas para el 4 y el 6 de enero, con actividades enfocadas tanto en el bienestar directo de los animales como en la mejora de los espacios del refugio y la sensibilización social frente a la realidad del abandono.

La primera jornada se realizará el domingo 4 de enero a partir de las 9:00 de la mañana. Durante este encuentro, los voluntarios participarán en labores de limpieza, pintura y embellecimiento del refugio, además de una jornada de paseo a la montaña con los perros del albergue. Para esta actividad, el refugio recibe donaciones en especie como pintura, rodillos, aerosoles y elementos decorativos que ayuden a mejorar las condiciones del espacio.

La segunda jornada está programada para el martes 6 de enero desde las 8:00 de la mañana y tendrá un enfoque social y audiovisual. Según informó el refugio en sus redes sociales, se realizará una muestra audiovisual con el objetivo de visibilizar y dignificar la vida de los animales en las calles, así como la realidad cotidiana de los albergues y sus cuidadores. Ese mismo día, los voluntarios participarán en una ruta de alimentación para perros y gatos sin hogar y en un nuevo paseo a la montaña con los animales que permanecen en el refugio.

Desde Refugio Instinto señalaron que, para quienes no puedan asistir de manera presencial, también existen otras formas de apoyar su labor. Actualmente reciben donaciones de alimento para perros y gatos, salchichón, cobijas, correas, tazas y materiales. Asimismo, está habilitada la opción de donaciones económicas. Estos recursos se destinan a la compra de insumos básicos para el cuidado de los animales.

La organización recordó que su trabajo se sostiene gracias al apoyo ciudadano y al compromiso de personas voluntarias que, con su tiempo y recursos, contribuyen a mejorar la calidad de vida de animales que han sido víctimas del abandono y el maltrato. Quienes deseen confirmar su asistencia a las jornadas o recibir más información pueden comunicarse al 320 698 1098 o a través de la cuenta de Instagram @ladelosperrosr7.

Con estas actividades, el Refugio Instinto busca comenzar el año fortaleciendo la red de apoyo a los animales sin hogar y reafirmando su compromiso con una labor que no se detiene.

