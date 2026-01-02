Hallan a cuatro perritas dentro de una bolsa del D1: “fueron abandonadas como basura”

Las cuatro cachorras fueron rescatadas por la Fundación Huellas Positivas en Choachí y actualmente reciben atención. Foto: @funhuellas.positivas

La Fundación Huellas Positivas, organización dedicada al rescate y rehabilitación de animales en situación de abandono y vulnerabilidad en Choachí, Cundinamarca, denunció un nuevo y preocupante caso de maltrato animal ocurrido a las afueras de su sede. Cuatro cachorras de apenas dos meses de edad fueron dejadas dentro de una bolsa del supermercado D1, en el mismo punto donde se deposita la basura.

Según informó la fundación a través de sus redes sociales (@funhuellas.positivas), las cachorras fueron abandonadas de manera deliberada, expuestas al riesgo de ser llevadas por el camión de basura o de morir sin ayuda. “Fueron abandonadas como basura, como si fueran cosas, como si sus vidas no importaran. Esto no es un descuido. Esto es abandono y es maltrato.”, señaló la organización, calificando el hecho como un acto de crueldad animal.

Las perritas, bautizadas como África, Bellota, Kurú y Almendra, llegaron en condiciones delicadas. Presentaban pulgas, signos de debilidad y un alto nivel de estrés. Actualmente requieren atención veterinaria urgente, que incluye valoración médica, desparasitación, tratamiento antipulgas y alimentación especial, además de un entorno seguro que les permita iniciar su proceso de recuperación.

La fundación advirtió que este nuevo ingreso representa una carga adicional para su labor diaria, por lo que hizo un llamado urgente a la ciudadanía para poder responder adecuadamente por el bienestar de las cuatro cachorras. En ese sentido, Huellas Positivas busca reunir 80 padrinos que aporten 5.000 pesos cada uno. Esto con el fin de cubrir los gastos iniciales de atención y cuidado.

Además del apoyo puntual, la organización también abrió la posibilidad de apadrinamientos mensuales, con tres planes disponibles para quienes deseen acompañar de manera constante el proceso de rehabilitación de las perritas. Asimismo, la fundación anunció que reciben ofrecimientos de hogares de paso para brindarles cuidado temporal a las cachorras mientras avanzan en su recuperación.

Las donaciones pueden realizarse a través de los canales oficiales de la fundación. La organización recordó que toda la información sobre aportes y apoyo se encuentra disponible en el enlace de su perfil en redes sociales: se encuentran como @funhuellas.positivas.

Desde Huellas Positivas reiteraron su llamado a no normalizar el abandono animal y a actuar con responsabilidad frente a la tenencia de mascotas. “Gracias por no ser indiferentes cuando el abandono intenta volverse costumbre”, concluyó la fundación.

