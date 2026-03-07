En video: inesperada amistad entre un gato negro y un caballo conquista las redes sociales

El video de su inusual amistad se volvió viral y ha conmovido a millones de usuarios en redes sociales. Foto: @elviravandeputte

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un tierno momento entre un gato negro y un caballo de raza frisona se ha vuelto viral en redes sociales, generando miles de reacciones entre los usuarios por la singular relación entre ambos animales.

El video fue publicado en febrero en TikTok por la usuaria Elvira Vandeputte, quien compartió imágenes grabadas en un rancho ecuestre donde conviven las dos mascotas. En el clip se observa al gato sentado sobre una cerca mientras se inclina suavemente hacia el caballo para darle pequeños “cabezazos” de manera afectuosa.

La escena muestra un intercambio tranquilo y cariñoso entre los animales. El felino se acerca repetidamente para frotar su cabeza contra el caballo, que permanece inmóvil junto a la cerca, aceptando el gesto de afecto de su compañero mucho más pequeño.

Según explicó la dueña, ambos animales mantienen una estrecha amistad desde hace varios años y suelen pasar mucho tiempo juntos en el rancho. “Este caballo frisón y el gato son amigos desde hace años. Realmente se quieren y a menudo están juntos”, relató Vandeputte, residente de los Países Bajos.

La mujer también contó que al día siguiente de grabar el video el caballo tuvo que ser llevado al veterinario debido a un problema en una de sus patas. En ese momento, aseguró, el gato se mostró especialmente cercano. “El gato estuvo aún más pegado al caballo y lo acariciaba de una forma que antes no hacía. Tal vez sintió que necesitaba un poco de apoyo”, comentó.

El video se difundió rápidamente en TikTok y ya supera los 8,5 millones de visualizaciones, además de acumular cerca de un millón de ‘me gusta’.

Los usuarios de la plataforma no tardaron en reaccionar con mensajes sobre la emotiva relación entre ambos animales. Algunos destacaron lo inusual de la amistad entre especies tan distintas, mientras otros interpretaron la escena como una muestra de que los animales también pueden expresar afecto y empatía.

Entre los comentarios, varios internautas señalaron que la interacción entre el gato y el caballo parecía reflejar “el lenguaje universal del amor”, mientras que otros aseguraron que el video logró alegrarles el día.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱