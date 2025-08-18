¿Es malo tener el arenero del gato en la habitación?

Los gatos prefieren hacer sus necesidades en un sitio tranquilo y apartado, lejos de su comida y agua. Foto: Getty Images - CasarsaGuru

Colocar la caja de arena del gato dentro de la habitación puede parecer una opción práctica, sobre todo en viviendas pequeñas. Sin embargo, esta decisión tiene implicaciones tanto para la salud de las personas como para el bienestar del animal. Analizar los pros y contras ayuda a decidir si es el lugar más adecuado.

La arena para gatos retiene orina y heces, que pueden emitir olores y, en algunos casos, liberar partículas o polvo al aire. Algunas arenas, especialmente las aglomerantes, generan polvo que, en espacios cerrados, puede ser inhalado por las personas, lo que no es recomendable para quienes tienen asma o alergias respiratorias.

Además, aunque un gato sano no representa riesgo alto, sus desechos pueden contener parásitos como Toxoplasma gondii. Una limpieza adecuada reduce el riesgo, pero mantener el arenero en un lugar donde se duerme o pasa mucho tiempo aumenta la exposición.

Los gatos prefieren hacer sus necesidades en un sitio tranquilo y apartado, lejos de su comida y agua. Si la habitación es un espacio de mucho tránsito o con ruidos frecuentes, el animal podría sentirse incómodo y evitar usar el arenero.

Por otro lado, en hogares donde la habitación es un sitio tranquilo y sin interrupciones, el gato podría aceptarlo, pero siempre que se mantenga limpio y sin olores fuertes.

Higiene y mantenimiento del arenero

Si el arenero está en la habitación, la limpieza debe ser aún más rigurosa. Retirar los desechos al menos una vez al día, ventilar la estancia y lavar la caja con frecuencia son medidas obligatorias para reducir olores y posibles contaminantes.

También es importante elegir un tipo de arena que minimice el polvo y controlar la humedad para evitar la proliferación de bacterias.

Cuando el espacio lo permite, lo mejor es colocar el arenero en un lugar ventilado, de fácil acceso para el gato y apartado de las zonas donde las personas comen o duermen. Los baños, lavaderos o pasillos tranquilos pueden ser opciones adecuadas, siempre que el gato se sienta cómodo y seguro.

En hogares pequeños, se pueden usar areneros cubiertos o con filtros para reducir olores y polvo, aunque es fundamental que el gato los acepte, ya que algunos prefieren cajas abiertas.

De esta manera, tener el arenero del gato en la habitación no es lo ideal por razones de higiene y salud, aunque en espacios reducidos puede ser una solución temporal si se mantienen medidas estrictas de limpieza y ventilación. Priorizar un lugar tranquilo, ventilado y alejado de las zonas de descanso mejora la calidad de vida tanto del gato como de las personas.

