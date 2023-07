¿Es recomendable que mi gato use collares con cascabel?

Varias personas utilizan esto en los gatos pequeños, para poder ubicarlos. Pero, la experta considera que existen mejores alternativas. Foto: Unsplash

Un hábito perjudicial que tienen los felinos es el de traer animales muertos a sus padres como una forma de ofrenda o regalo, ya sean pájaros, ratones o ratas. Si los gatos invierten bastante tiempo al aire libre, probablemente lleven a sus dueños animales muertos de forma regular.

Este tipo de costumbres son negativas para el ecosistema local, motivo por el cual varios propietarios de gatos utilizan collares con cascabel en ellos. De esta manera, sin importar qué tan silencioso sea el felino al momento de agarrar a su presa, el sonido del timbre podrá avisarle al animal que un gato lo va a atacar.

No obstante, varios propietarios toman precauciones para cuidar y proteger a sus gatos, por lo que les preocupa que este tipo de elementos puedan lastimar el oído de sus mascotas. Estos objetos producen un sonido de entre 50 y 60 decibelios (dB), que es bastante similar al ruido de una conversación humana normal.

Otros propietarios utilizan este tipo de collares para que sus gatos tengan un diseño bonito en ellos o para identificarlo y que no se confunda con otros felinos de su misma raza. Según explica el portal Felinus Blog, para el anterior motivo existe una oferta amplia en el mercado, que incluye diseños, colores, formas y distintas características para elegir.

Mónica Alejandra Arciniegas, médica veterinaria y zootecnista de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, afirma que este tipo de collares están contraindicados, porque pueden generar daños en los felinos. “Los gatos tienen el sistema auditivo más desarrollado que nosotros. Dependiendo del tamaño del cascabel, el tamaño puede ser más fuerte y, además, es un sonido constante. Esto les puede generar estrés, nerviosismo y ansiedad”, explica ella.

Varias personas utilizan esto en los gatos pequeños para poder ubicarlos. Pero, la experta considera que existen mejores alternativas. “Otras alternativas para identificar y encontrar al gato son los collares con placa, o el sistema de GPS, que son elementos más efectivos para saber en dónde se encuentran ellos”, explica ella.

“Algunos cascabeles, que son muy pequeños, pueden llamar la atención de los gatos y pueden terminar comiéndoselo, por lo que tampoco son recomendados”, comenta la médica veterinaria.

Mónica Alejandra Arciniegas también afirma que, en el momento de determinar un collar para un gato, es necesario tener en cuenta que este no sea demasiado justo, para que no cause dermatitis. También, es necesario que el collar no quede demasiado suelto, pues les puede quedar enredado en la boca cuando se lo intentan quitar.

