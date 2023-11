¿Es verdad que los gatos son vengativos?

Los rasguños en las cortinas o el sofá pueden ser el reflejo de necesidades que no han sido satisfechas en los animales. Foto: Freepik

Varios dueños de gatos han vivido la misma escena: están volviendo a su hogar, después de una larga jornada de trabajo o un viaje, cuando, de repente, descubren que su mascota orinó encima de su ropa, o dañó algún mueble o elemento del hogar. Inmediatamente, los propietarios creen que esta es la forma que tienen los animales para expresar enojo, porque creyeron que habían sido abandonados.

No obstante, expertos en comportamiento animal aseguran que los gatos no pueden guardar rencor. El doctor en medicina veterinaria, Stefanie Schwartz, le comentó al centro de salud felina de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, que no existen pruebas de que los gatos puedan sentir emociones como el rencor, pues este sentimiento implica el reconocer una intención moral, es decir, que los animales perciban las acciones como “correctas” o “incorrectas”. Por ello, la rabia relacionada con el rencor es una emoción exclusiva de los seres humanos, según explica el experto.

Los ejemplos expuestos anteriormente, como los orines de los gatos, o los muebles rasguñados, pueden ser en realidad producto de estrés, que suele ser resultado de felinos que se sienten mal cuando sus dueños desaparecen por varios días. Esto también puede ser reflejo de la ansiedad por separación. “Los gatos y los perros pueden estar muy apegados a las personas u otras mascotas de la casa, y pueden experimentar el síndrome de ansiedad por separación cuando esa figura de apego se va. Con los gatos y los perros, la ansiedad por separación puede ser incluso peor que en los seres humanos”, explicó el experto para la Universidad de Cornell.

Los rasguños en las cortinas o el sofá también son el reflejo de necesidades que no han sido satisfechas en los animales. Esto se debe a que los rasguños son, en esencia, un comportamiento para marcar el territorio, pues los felinos tienen glándulas especiales en sus patas para depositar un olor propio, que les permite comunicar a otros animales que ese lugar les pertenece. De hecho, a través del uso de las glándulas de su barbilla, mejillas, frente y patas, estos animales suelen segregar feromonas, que no tienen olor para los humanos, pero que otros animales sí pueden sentir.

Otros expertos también sugieren que, cuando los propietarios llegan al hogar del trabajo o después de un largo viaje, pueden cargar consigo varios olores distintos, incluyendo el olor de otros animales. Por ello, los felinos pueden utilizar sus feromonas para “arreglar” el olor de su propietario, para poder comunicarle a otros animales que su dueño les pertenece.

También, los gatos tienen una necesidad constante por rasguñar objetos, pues es la forma que tienen para afilar sus garras. Para lograr que el felino deje de dañar los muebles del hogar, es necesario comprarle rascadores o juguetes, en donde puedan suplir sus necesidades de una mejor forma.

Por ello, es recomendable dejar nuevos juguetes para los animales, o invertir tiempo extra con ellos, antes de dejar el hogar por un tiempo prolongado. En esencia, los felinos no guardan rencor, sino que suelen actuar según la emoción que están sintiendo en el momento preciso.

