Esta es la manera correcta de saludar a un gato

Los gatos suelen tardar más tiempo que los perros en adaptarse a las personas. Foto: El Espectador

Los gatos son animales curiosos, observadores, inteligentes y muy amorosos. Ellos brindan compañía, cariño y lealtad de la manera más incondicional. No obstante, en algunas ocasiones, resulta difícil interactuar con ellos, especialmente cuando el acercamiento lo realiza una persona desconocida. Esto se debe a que algunos mininos son bastante tímidos y precavidos.

Ganarse la confianza y el amor de un gato no siempre es tarea fácil. Este proceso requiere tiempo y paciencia. Los felinos suelen tardar más que los perros en adaptarse a las personas, por lo tanto, es muy importante entender su naturaleza y aprender a interpretar su lenguaje corporal.

En La Red Zoocial le contamos cuál es la mejor manera de saludar a un gato y tener ese primer acercamiento.

Esperar a que el gato se acerque

Los gatos son animales independientes que aprecian y adoran su tiempo a solas. Cuando se les obliga a estar con las personas pueden llegar a estresarse. Incluso los ejemplares que por lo general son más amigables y sociables tienen días en los que no desean ser molestados. Por esta razón, lo mejor es esperar a que el minino, por iniciativa propia, se acerque a saludar. No debemos en ningún momento forzarlo a realizar algo que no quiere, esto solo complicará ese primer acercamiento.

Estar al nivel del gato

Al momento de saludar a un gato, los expertos en comportamiento felino aconsejan que la persona esté sentada o arrodillada en el suelo, muy cerca del nivel del minino, para que este no lo perciba como una amenaza. Algunos felinos también pueden sentirse cómodos saludando desde un lugar alto, como, por ejemplo, la parte superior de un sofá.

Extender un dedo

Una vez que la persona se encuentra al nivel del gato, lo recomendable es extender, de forma lenta y calmada, el dedo índice de la mano, para que el minino lo pueda olfatear. Para ellos el olfato es vital a la hora de comunicarse y relacionarse con su entorno. El objetivo de esta acción es darle al minino la sensación de que tiene el control y que puede decidir si se acerca o no.

Parpadear de forma lenta al gato

Los gatos parpadean de forma lenta para demostrar afecto, incluso a esta acción se le suele llamar “besos de gato”. Hacer lo mismo con el felino puede funcionar al momento de tener una primera interacción.

Acariciar al gato

Una vez que el gato se acerque y demuestre que se siente completamente cómodo, es posible acariciarlo suavemente. Lo aconsejable es comenzar por la espalda y el cuello, lugares en los que a la mayoría de los felinos les gusta que los acaricien. Por el contrario, no se le debe acariciar la cola, ya que esta es una parte sensible y puede provocar una reacción negativa.

Respetar los límites del gato

Si el gato no responde a los gestos de acercamiento o se aleja después de oler el dedo de la persona, lo mejor es dejarlo en paz e intentar el saludo más tarde. Presionar a un felino no dispuesto a una interacción puede provocar reacciones indeseables como gruñidos, mordiscos o arañazos.

