La Red Zoocial
Gatos

Esta fue la creativa idea que una pasajera usó para tranquilizar a su gata en pleno vuelo

Personal de vuelo manifestó que este tipo de soluciones facilita la convivencia durante los viajes aéreos.

09 de febrero de 2026 - 11:03 p. m.
La peluda se acomodó sobre el dispositivo y permaneció dormida durante gran parte del vuelo, que tuvo una duración aproximada de dos horas y media.
Foto: @kaite.k97
Una pasajera logró calmar a su gata durante un vuelo con un método tan simple como inesperado, generando reacciones positivas en redes sociales y ofreciendo un ejemplo útil para quienes viajan con mascotas.

Katie Kennedy debía viajar junto a su gata Primrose, una British shorthair de siete meses. Inicialmente, planeaba administrarle gabapentina con la anticipación recomendada por su veterinario para reducir la ansiedad del animal durante el trayecto. Sin embargo, el viaje se adelantó debido al fallecimiento inesperado de su abuela, lo que alteró la preparación prevista.

Antes del vuelo, Kennedy administró el medicamento dos horas previas al despegue, lo que pareció surtir efecto inicialmente. No obstante, una vez que ambas se acomodaron en sus asientos, la gata comenzó a maullar, situación que generó preocupación en la dueña ante la posibilidad de incomodar a otros pasajeros.

Ante ello, Kennedy optó por colocar un iPad dentro del transportador del animal, utilizando una aplicación con juegos diseñados para gatos que simulan ratones en movimiento. Según relató, el método permitió que Primrose se calmara en aproximadamente cinco minutos. Posteriormente, la mascota se acomodó sobre el dispositivo y permaneció dormida durante gran parte del vuelo, que tuvo una duración aproximada de dos horas y media.

La experiencia fue compartida por Kennedy a través de TikTok, donde el video alcanzó millones de visualizaciones y cientos de miles de reacciones. Diversos usuarios destacaron la creatividad de la estrategia, mientras que otros compartieron experiencias similares con sus propias mascotas. Incluso, personal de vuelo manifestó que este tipo de soluciones facilita la convivencia durante los viajes aéreos.

Kennedy señaló que, además de evitar molestias a los pasajeros, la presencia de su gata le brindó apoyo emocional durante un momento personal difícil.

Especialistas recomiendan que quienes planeen viajar en avión con gatos realicen una evaluación veterinaria previa para confirmar que el animal se encuentra en condiciones adecuadas para volar. Asimismo, aconsejan verificar las políticas de las aerolíneas, reservar con anticipación los espacios para mascotas en cabina y preparar la documentación sanitaria correspondiente.

Entre otras recomendaciones se incluyen optar por vuelos directos para reducir el tiempo de traslado, seleccionar asientos junto a la ventana para disminuir estímulos externos y transportar objetos familiares, como mantas o juguetes con el olor del dueño, con el fin de reducir el estrés del animal durante el viaje.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

