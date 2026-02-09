Logo El Espectador
Donatón logra reunir más de tres toneladas de ayuda para animales en Córdoba

La iniciativa contó con el respaldo de diversas fundaciones, organizaciones y colectivos que trabajan por la protección y el bienestar de los animales.

La Red Zoocial
09 de febrero de 2026 - 07:26 p. m.
Las donaciones fueron recibidas en cuatro puntos habilitados en Bogotá y actualmente se encuentran en proceso de clasificación y alistamiento.
Foto: Cortesía
Más de tres toneladas de alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad para animales partirán este lunes 9 de febrero desde Bogotá hacia el departamento de Córdoba, tras el cierre exitoso de la “Donatón 72 horas por los animales de Córdoba”, una campaña humanitaria que movilizó a cientos de ciudadanos durante el fin de semana.

La iniciativa fue convocada por la senadora Esmeralda Hernández y contó con el respaldo de diversas fundaciones, organizaciones y colectivos que trabajan por la protección y el bienestar de los animales, entre ellos Plataforma ALTO, Borrachos al Rescate, Puro Criollo y Zarigüeya, además del apoyo logístico del Centro Comercial Gran Estación. La jornada se desarrolló como respuesta a la emergencia causada por las intensas lluvias e inundaciones que han afectado no solo a las persona, sino también a miles de animales en esta región del país.

Las donaciones fueron recibidas en cuatro puntos habilitados en Bogotá y actualmente se encuentran en proceso de clasificación y alistamiento. Está previsto que hacia las 5:00 de la tarde de este lunes se realice la entrega oficial de las ayudas a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad encargada de coordinar su traslado hacia las zonas más afectadas de Córdoba.

En el territorio, un equipo de voluntarios acompañará la distribución de las donaciones para garantizar que lleguen a los puntos críticos. La senadora Esmeralda Hernández agradeció la respuesta ciudadana y destacó el impacto de la jornada. “Tenemos miles de animales que están sufriendo por esta tragedia, y ver a tantas personas sumándose con estas ayudas renueva la esperanza en la sociedad y en la solidaridad con quienes más lo necesitan”, señaló.

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

