Las historias detrás de Tina y Milo, las mascotas oficiales de los Juegos de Invierno

Tina y Milo, mascotas oficiales de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, representan a dos armiños inspirados en la fauna de los Alpes italianos y en los valores de adaptación e inclusión del evento deportivo. Foto: Comite olimpico

Como es tradición en los grandes eventos deportivos, los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 cuentan con mascotas oficiales que simbolizan los valores y la identidad de la competencia. En esta edición, los organizadores eligieron a Tina y Milo, dos armiños que representan respectivamente a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno.

El armiño es un pequeño mamífero carnívoro perteneciente a la familia de los mustélidos, la misma de animales como las comadrejas y los hurones. Se caracteriza por su cuerpo alargado, patas cortas y gran agilidad para desplazarse.

Habita principalmente en regiones frías del hemisferio norte y se adapta con facilidad a entornos montañosos. Una de sus particularidades más conocidas es su capacidad de cambiar el color de su pelaje según la estación del año, lo que le permite camuflarse y sobrevivir en condiciones climáticas extremas.

Este animal es reconocido por su curiosidad natural, su agilidad y su capacidad de adaptación a entornos exigentes, especialmente en zonas montañosas. Durante el invierno pasa de tonos marrones a un pelaje blanco que le permite camuflarse en la nieve. La especie puede observarse en regiones como los Alpes italianos, lo que refuerza su vínculo con el territorio anfitrión de las justas deportivas.

Tina, el armiño de pelaje más claro, representa los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. Su nombre proviene de Cortina d’Ampezzo, una de las ciudades sede, simboliza la exploración, el cambio y la creatividad, además de reflejar afinidad por el arte y la música como expresiones capaces de inspirar transformación.

Por su parte, Milo, el hermano menor de pelaje más oscuro, es la mascota de los Juegos Paralímpicos de Invierno. Su nombre hace referencia a la ciudad de Milán. Según la historia oficial del personaje, Milo nació sin una pata y aprendió a utilizar su cola para movilizarse, convirtiendo su condición en una muestra de resiliencia, ingenio y fortaleza.

La elección del armiño también busca transmitir un mensaje asociado al significado de estas olimpiadas: la capacidad de adaptarse a los cambios y enfrentar condiciones exigentes, cualidades propias tanto del animal como de los atletas que participan en las competencias.

Aunque Tina y Milo son las únicas mascotas oficiales, durante el camino hacia 2026 estarán acompañados por seis personajes llamados “Las Flo”. Se trata de campanillas de invierno que habitan en las montañas y que simbolizan el trabajo en equipo y los ciclos naturales, ya que suelen reposar durante el invierno para conservar energía hasta la llegada de estaciones más cálidas.

Las mascotas fueron presentadas públicamente en la sede de la Fundación Milano Cortina 2026 en Milán y también han participado en eventos previos, como el relevo de la antorcha olímpica realizado el 5 de febrero de 2026. La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno está programada para el 6 de febrero, mientras que la clausura se realizará el 22 del mismo mes.

Con Tina y Milo, los Juegos Milán-Cortina 2026 buscan reflejar la riqueza natural de los Alpes italianos y promover valores como la inclusión, la creatividad y la adaptación, representados a través de dos especies que durante siglos han despertado interés por su singular comportamiento y su relevancia histórica.

