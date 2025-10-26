Estas son las razas de gatos a las que no se les debe cortar el pelo: son varias

El pelaje rizado del Devon Rex cumple una función aislante que no debe alterarse con cortes. Foto: Pexels - Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el cuidado felino se advierte que ciertos ejemplares pertenecientes a razas especializadas no deben someterse a cortes extensivos de su manto. Cuando se elimina o reduce de forma radical su pelaje, se corre el riesgo de alterar su protección térmica, su barrera cutánea o agravar problemas propios de su genética.

1. Sphynx

Este felino canadiense está prácticamente desnudo, con una fina capa de vello mínimo o sin vello sobre la piel. Debido a su condición, no tiene sentido realizar cortes de pelo: su piel necesita protección, baños periódicos suaves y una temperatura ambiental controlada por parte del dueño. Cortarlo indiscriminadamente sería innecesario y podría provocar desequilibrios en su cuidado dérmico.

2. Peterbald

Originaria de Rusia, esta raza fue creada mediante cruces que introdujeron un gen de pérdida de pelo de tipo dominante. Su manto puede variar entre sin pelo, velloso fino o muy escaso, por lo cual el procedimiento de “corte de pelo” no solo es innecesario, sino que podría comprometer su piel o su bienestar.

3. Devon Rex

Aunque no es totalmente carente de pelo, esta raza presenta un pelaje muy corto, curioso, rizado u ondulado, que no requiere cortes. Su cuidado consiste más en un peinado o cepillado suave que en cortar el pelo. Aplicar tijeras o rasurar podría dañar la textura de su manto y afectar su protección natural.

4. Cornish Rex

Otra raza de capa muy fina, de textura cercana al terciopelo o a la gamuza, carece del subpelo grueso típico de otras razas. Este tipo de pelaje no está concebido para cortes: la eliminación de su pelo comprometería tanto su aislamiento térmico como la salud de su piel. Se recomienda únicamente un cepillado ligero.

Cuando se considera el corte de pelo en gatos, el criterio profesional insiste en que solo debe realizarse por razones médicas, como la formación de nudos graves, la higiene necesaria por enfermedad u otros motivos clínicos justificados.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱