Rescatan dos perros que sobrevivieron al calor del desierto atados a una bicicleta

Foto: FB: Yavapai County Sheriff's Office

En medio del árido paisaje del condado de Arizona, donde el termómetro puede alcanzar los 32 °C incluso en otoño, un excursionista se topó con una escena que lo dejó sin aliento: dos perros atados a una bicicleta volcada, sin agua ni alimento, bajo el implacable sol del desierto.

El hallazgo ocurrió hace unas semanas cerca de la Ruta Estatal 169, al oeste de la autopista interestatal I-17, y fue reportado de inmediato a la Oficina del Sheriff del Condado de Yavapai (YCSO). La rápida reacción del testigo permitió que un equipo de control animal acudiera al lugar y realizara un rescate oportuno que salvó la vida de los animales.

“Estaba preocupado por el bienestar de los perros. No sabía cuánto tiempo llevaban allí”, declaró un representante del YCSO a The Dodo For Animal People, medio especializado en bienestar animal.

Cuando los agentes llegaron, encontraron a los dos canes de pelaje marrón visiblemente asustados y ladrando sin cesar. Con paciencia y la ayuda de algunos aperitivos, los oficiales esperaron a que se calmaran antes de liberarlos cuidadosamente con una pértiga y subirlos al vehículo de rescate.

El YCSO compartió en sus redes sociales el video del momento exacto del rescate, destacando que “la ayuda no pudo llegar en mejor momento”, pues los perros corrían grave riesgo de deshidratación o golpe de calor si permanecían más tiempo bajo esas condiciones.

Tras ser liberados, ambos fueron trasladados a una sociedad humanitaria local, donde recibieron atención médica, hidratación, alimento y un espacio seguro para recuperarse. Según informó el refugio, los animales se encuentran fuera de peligro y en proceso de recuperación, con la esperanza de encontrar un nuevo hogar.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado al responsable del abandono, y continúan las investigaciones.

De acuerdo con especialistas del American Kennel Club, el calor extremo representa un riesgo severo para los perros, especialmente cuando las temperaturas superan los 29 °C. El veterinario Ricky Walther, de California, advierte que un can con una temperatura corporal superior a 41 °C puede colapsar en cuestión de minutos, con una tasa de mortalidad de hasta el 50 %.

Este caso recuerda la importancia de nunca dejar animales expuestos al calor, incluso por cortos periodos, y de reportar cualquier señal de abandono a las autoridades locales.

