Esto hacen los gatos cuando aman a sus dueños

Algunos gatos deciden vocalizar y “hablar” más seguido cuando sienten afecto por sus propietarios. Foto: Unsplash

Los gatos domésticos han compartido y cohabitado el mismo espacio que los seres por, aproximadamente, 10.000 años. Pero, al ser una especie completamente distinta a otro tipo de mascotas, su cariño se ha satanizado y su forma de acercarse a sus dueños a veces puede parecer fría, distante y desinteresada.

Leer: Toxoplasmosis en gatos: ¿realmente afecta a las mujeres embarazadas?

A lo largo de su trayecto atendiendo casos de mascotas complicadas, Fredy Manrique, veterinario y máster en etología clínica, se ha encontrado con un relato común: varios dueños de gatos creen que sus mascotas los odian.

Dulce, una gatita que tuvo consulta con Fredy Manrique, solía atacar a su propietaria. La felina tenía bastante arañada a su dueña, por lo que le brindaron feromonas y practicar técnicas de sensibilización. Los cambios de rutina suelen ser uno de los principales motivos de la agresividad en los gatos: “la primera dueña de esta gata murió. Los cambios de rutinas, ambientes y hogares suelen afectar bastante a los mininos. Esto puede hacer que se vuelvan agresivos”, comenta el etólogo.

Cabe resaltar que, al igual que los seres humanos, los felinos también tienen una personalidad. Los seres gatos pueden ser individuales, pero, al mismo tiempo, pueden ser sociales y gregarios. “Si la personalidad del animal es ser seco, parco y con dificultad para expresarse, esta será su forma para hacerlo. Hay varios gatos que son bastante amorosos y que permiten un vínculo cercano con el humano”, afirma Angélica Ruales, médica veterinaria integrativa y especialista en medicina interna.

Leer: ¿Por qué los gatos se van de la casa?

“La mayoría tienen muy buena relación con sus tutores, a veces son algo esquivos con personas ajenas a su familia o cuando salen de casa, muy pocos pueden ser agresivos, por lo general, por miedo”, comenta Mónica Alejandra Arciniegas, médica veterinaria y zootecnista de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA.

La veterinaria también afirma que estos animales se han ganado su mala fama de forma injusta, pues ellos en realidad no son individualistas, sino que son animales más independientes. “Algunas razas, como los angora, pueden ser más secas. Los machos tienden a ser más cariñosos que las hembras, no en todos los casos, pero a veces puede ocurrir”, explica Arciniegas.

Los gatos tienen glándulas en la cara y sobre el dorso, que emiten feromonas afectivas. “Ellos hacen una práctica que se llama alomarcaje. Los gatos comienzan a marcarlo a uno”, comenta el etólogo Fredy Manrique.

Leer: ¿Cuántos años viven los perros y los gatos?

Algunos gatos deciden vocalizar y “hablar” más seguido cuando sienten afecto por sus propietarios. Es decir, los maullidos suaves, o vocalizaciones suaves y tiernas, pueden significar afecto con sus dueños.

“Los gatos también ponen su cola en forma de bandera, erizando su cola. Si los gatos no tienen la pupila dilatada y se muestra tranquilo, esto puede significar confianza con su dueño”, comenta el etólogo.

Angélica Ruales, médica veterinaria integrativa y especialista en medicina interna, asegura que, entre los principales comportamientos de cariño en los animales, se encuentran: acostarse encima de su dueño, ronronear, y restregarse en su propietario.

Leer: Valentino: ¿cómo cuidar a un perro o gato parapléjico?

“Todavía no se sabe de dónde sale el ronroneo, o con cuál motivo sale, pero se sabe que el ronroneo es un estado de satisfacción del gato y de los grandes felinos. Este es un estado de bienestar, que muestra que se sienten bien”, explica Angélica Ruales.

Otra señal de que los felinos estiman a sus dueños es el buscarlos todo el tiempo. “La vocalización, en tonos muy bajitos, como una forma de mimo, suele ser un indicador de que el propietario está dentro de su manada y que el gato le corresponde con cariño”, comenta Ruales.

“Si bien son animales muy independientes no significa que no quieran a las personas algunos pueden incluso ser más cariñosos que los perros pero al igual que estos todo depende de la personalidad y socialización que tenga cada uno, algunos incluso tienen un vínculo muy grande con sus tutores”, explica Mónica Alejandra Arciniegas.

Leer: ¿Cómo saber si mi gato sufre de ansiedad?

Otras señales son el lamido o las mordidas suaves. “Algunas mordeduras, que no son tan fuertes, sino que son jugando, son indicadores de que están compartiendo con usted y haciendo manada”, explica Angélica Ruales.

Del mismo modo, algunos felinos pueden traer presas a modo de regalo, como pájaros muertos o insectos. “Se recomienda que los gatos estén dentro del hogar, porque cuando se les permite salir, pueden cazar animales por simple diversión. Pero, cuando ellos cazan, pueden traer la presa primero a su dueño”, explica Ruales.

“Yo no he tenido diagnósticos en donde yo diga que el gato no quiere a su dueño. Normalmente, lo que ocurre es que el gato no se siente estable ni en armonía en el lugar en donde vive”, explica Angélica Ruales.

Los gatos suelen comunicar bastantes sentimientos con las orejas y la cola. “Cuando mueven mucho la cola, están estresados. La posición de las orejas también puede significar lo mismo. La posición de las orejas también puede mostrarlo”, explica Angélica Ruales.

El miedo es de una de las principales causas que frenan la capacidad de los gatos. Esto especialmente puede ser generado por cambios en la rutina, o meter personas distintas a la casa todos los días.

“Hay personas que son muy invasivas, no permiten que el gato duerma, le hacen cosquillas todo el tiempo y lo molesta. Por ello, el gato rechaza interacción y se esconde. Los gatos pueden ser agresivos con los niños o personas invasivas”, comenta Fredy Manrique.

Leer: ¿Por qué los gatos se van de la casa?

Los felinos tienen escalas de agresión. Algunos gatos pueden mover la cola de un lado a otro: este movimiento es reconocido como “el efecto latigazo”. Otros gatos suelen maullar de una manera más fuerte, como estrategia para comunicar que se quiere retirar. “Algunos gatos pueden esponjar más su cola, escupen, entre otros. Algunos dueños creen que es un juego, pero, en realidad, es la forma que tienen los gatos para comunicar que están cansados y se quieren retirar del espacio”, comenta Fredy Manrique.

Para mejorar el vínculo con un felino, es esencial que el animal comience hacer que el gato lo asocie con una experiencia positiva. “Está totalmente contraindicado castigar a un gato, golpearlo con un periódico o gritarlo”, explica Manrique.

Si, por ejemplo, uno busca que un gato se baje de una mesa o deje de reproducir un comportamiento molesto, existen técnicas para castigarlo sin que existan golpes o violencia. De hecho, existe una técnica llamada “el castigo de Dios”. “Se debe hacer un ruido o algo que le fastidie al gato, pero que el animal no lo relacione con uno. Por ejemplo, uno puede poner papel de aluminio en un sitio, o una cinta de doble faz, para que el animal se baje de este sitio”, explica el experto.

Leer: Adiós Wilson: guía del canino regresó de la selva tras culminar su búsqueda

Para que el felino comience a asociar positivamente la relación con su dueño, se recomienda darle pequeños premios, como trozos de atún o sardina. “Es importante que estos premios sean a base de proteína que le guste al gato, pero que no sean carbohidratos, como galletas”, explica el experto.

“Es esencial que conozcan a un gato, como un amigo. Entre las estrategias para hacerlo, se encuentran el reconocer los gustos, los tiempos y los límites que tienen los felinos”, explica Angélica Ruales.

Mónica Alejandra Arciniegas asegura que es recomendable socializar a los felinos desde cachorros. “Es recomendable que los propietarios les hagan su primer baño, les corten las uñas, que los cepillen, que jueguen con ellos y que los acostumbren al contacto. Esto puede hacer que los felinos se vuelvan más sociales”, comenta la periodista.

Leer: ¿Por qué aúllan los perros? Estos son los principales motivos

Del mismo modo, se deben mantener en buen estado los recursos del felino. Por ejemplo, mantener el agua y la comida fresca, tener la caja de arena limpia y enriquecer su hogar, con rascadores o espacios que el felino pueda explorar.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com