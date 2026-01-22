Estos gatos han salvado de la quiebra una línea ferroviaria durante dos décadas

Yontama, la nueva jefa de estación de la línea Kishigawa, durante la ceremonia oficial de su nombramiento en Wakayama, Japón. Foto: Wakayama Electric Railway

Una gata calicó (felina de pelaje tricolor: blanco, negro y naranja) ocupa oficialmente uno de los cargos más singulares y llamativos del transporte japonés. La empresa Wakayama Electric Railway (Ferrocarril Eléctrico de Wakayama), compañía de trenes japonesa famosa por su línea Kishigawa y por sus gatos “jefes de estación”, nombró recientemente a Yontama como la “nueva jefe de estación” de la terminal de Kishi.

El anuncio se realizó mediante una ceremonia formal en la que la felina recibió una medalla grabada, de acuerdo con el protocolo interno de la compañía. Esta tradición, vigente desde hace casi dos décadas, combina el reconocimiento y cuidado de los animales con una estrategia de promoción turística que ha contribuido a dinamizar la economía local.

Según información publicada por Wakayama Electric Railway en su sitio web, el nombramiento de Yontama hace parte de una historia que comenzó el 5 de enero de 2007, cuando la empresa designó por primera vez a un gato como “jefe de estación”. Aquella decisión, tomada en un contexto de crisis financiera, se convirtió en un fenómeno mediático dentro y fuera de Japón y contribuyó de manera decisiva a evitar la quiebra de la línea ferroviaria. De acuerdo con una estimación realizada en su momento por el profesor Miyamoto Katsuhiro, de la Universidad de Kansai, el impacto económico generado ese primer año alcanzó los 1.100 millones de yenes.

Yontama sucede a Nitama, el anterior gato “jefe de estación”, quien falleció el 20 de noviembre del año pasado a los 18 años. En un mensaje publicado en diciembre, Mitsunobu Kojima, presidente de Wakayama Electric Railway, recordó a Nitama como una figura clave para la línea Kishigawa. “Su trabajo diario era verdaderamente admirable, tranquilizando los corazones de los clientes que visitaban la estación y trayendo alegría y orgullo a nosotros los miembros del personal”, señaló el directivo en un comunicado.

El relevo no solo implicó el nombramiento de Yontama. Durante el anuncio conmemorativo por el 19.º aniversario del primer jefe de estación felino, un gato llamado Tama, la empresa presentó un nuevo sistema de cargos. Yontama fue designada oficialmente como “jefa de la estación Kishi”, mientras que otra gata conocida con el nombre de Fuku asumió como “jefa de estación de Itakiso” y “jefa interina de Kishi”.

Por su parte, otra felina llamada Rokutama fue presentada como “candidata a futura jefa de estación” para ambas terminales. Este esquema busca asegurar la continuidad de la tradición y reforzar el vínculo entre los usuarios y los animales.

Rokutama, la más joven del equipo, llegó a Wakayama tras ser adoptada en mayo de 2025 en un evento de adopción realizado en Okayama, según detalló la compañía ferroviaria. Se trata también de una gata calicó que fue seleccionada como “candidata a jefa de estación” tras superar las pruebas básicas del programa interno: no rechazar a las personas y no mostrar aversión al “trabajo”.

Los horarios de trabajo de los felinos también están definidos. Wakayama Electric Railway informó que, a partir del 22 de enero de 2026, Yontama cumple turnos en la estación Kishi, mientras que Fuku lo hace en Itakiso y Rokutama participa en tareas de apoyo y eventos especiales. La compañía incluso pide a los visitantes no despertar ni llamar la atención de los jefes de estación cuando están dormidos, respetando así el “ambiente laboral” de los felinos.

Más allá de lo simbólico, la empresa insiste en el impacto real de esta iniciativa. Desde el primer nombramiento en 2007, los “gatos jefes de estación” se han convertido en embajadores turísticos de la región y en un atractivo permanente para viajeros nacionales e internacionales.

Esta tradición que comenzó como una medida desesperada para salvar una línea férrea se ha consolidado como un caso emblemático de cómo el amor y el respeto por los animales pueden transformar el transporte en una experiencia turística.

