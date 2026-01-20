Devuelven a Malvina cuatro días después de su adopción: “no entiende por qué la abandonan”

Patitas de la Protesta busca ahora un hogar realmente comprometido para Malvina. Foto: @patitasdelaprotesta

El Refugio Patitas de la Protesta, ubicado en Bogotá, informó a través de sus redes sociales (@patitasdelaprotesta) que Malvina, una perrita sobreviviente del abandono, fue devuelta apenas cuatro días después de haber sido adoptada. El anuncio estuvo acompañado de un mensaje marcado por la tristeza, pero también por un llamado claro a la responsabilidad y al compromiso que implica adoptar un animal.

“Hoy escribimos desde la tristeza y la responsabilidad. Hace solo cuatro días Malvina fue adoptada. Confiamos en que sería su familia definitiva y su verdadera segunda oportunidad. Pero hoy Malvina fue devuelta”, indicaron.

Malvina no es una perrita cualquiera. Según explicó el refugio, logró salir con vida de Santa Marta, una de las ciudades donde la situación para los animales en condición de calle es especialmente crítica. Su traslado a Bogotá representó una oportunidad para empezar de nuevo, con la expectativa de estabilidad, afecto y permanencia. Sin embargo, esa segunda oportunidad se vio truncada en cuestión de días.

De acuerdo con la información entregada por Patitas de la Protesta, la persona que la adoptó manifestó que atravesaba un momento emocional complejo y pensó que adoptar a Malvina podría ayudarle a manejar su ansiedad. La experiencia no resultó como esperaba y decidió devolverla. Frente a esto, el refugio fue enfático: “El problema no es Malvina. Adoptar no es una terapia emocional ni una solución para la ansiedad o la depresión”.

La fundación recordó que los animales no pueden comprender por qué son abandonados ni procesar decisiones tomadas desde la impulsividad. “Hoy la que sufre es Malvina. Porque a un animal no se le puede explicar por qué lo dejaron”, subrayaron en su comunicado.

Es fundamental recordar que la adopción de una mascota debe hacerse solo cuando existe una preparación real y un compromiso a largo plazo. Las mascotas no son soluciones momentáneas a problemas emocionales, y cuando se atraviesan situaciones difíciles, lo responsable es buscar apoyo profesional antes de asumir una responsabilidad que implica estabilidad, tiempo y cuidado.

La situación generó una fuerte reacción en redes sociales. La creadora de contenido Laura López (@lolavibe_) también se pronunció al respecto, visiblemente afectada por el caso. En un mensaje compartido con sus seguidores, afirmó que más allá de su frustración personal, lo ocurrido con Malvina evidencia “la falta de conciencia social sobre lo irresponsables que somos con estos animales”.

López advirtió que este no es un hecho aislado, sino una realidad cotidiana para muchas fundaciones y animales. “Tristemente, muchos animales son introducidos a entornos familiares como ‘regalos’ o ‘soluciones’ a problemas que no les corresponde asumir. Cuando eso no funciona, los devuelven (en el mejor de los casos) o los abandonan”, señaló.

Actualmente, Malvina volvió a quedar bajo el cuidado de Patitas de la Protesta y se encuentra nuevamente en proceso de adopción responsable. El refugio busca para ella un hogar de paso o una familia verdaderamente comprometida, que entienda que adoptar es una decisión para toda la vida.

